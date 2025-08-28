The Boring Company napokon testira Teslin FSD u tunelima Las Vegasa

Kompanija Elona Muska, The Boring Company, započela je s testiranjem Teslinog naprednog sustava za pomoć vozaču, Full Self-Driving, u svojim podzemnim tunelima u Las Vegasu. Iako se radi o jednostavnom okruženju, sustav se suočava s neočekivanim izazovima

Prema pisanju portala TechCrunch, kompanija Elona Muska, The Boring Company, konačno je započela s testiranjem naprednog sustava za pomoć vozaču tvrtke Tesla, Full Self-Driving (Supervised), u tunelima koji povezuju Kongresni centar u Las Vegasu s nekoliko obližnjih hotela. Iako je vijest pozitivna, čini se da je potpuna autonomija još uvijek daleko.

Steve Hill, izvršni direktor Uprave za kongrese i posjetitelje Las Vegasa, potvrdio je za Fortune da The Boring Company već nekoliko mjeseci provodi testiranja softvera. U Teslinim vozilima koja prometuju tunelima trenutno se nalaze samo sigurnosni vozači, a Hill je naglasio kako je do šire primjene ove tehnologije "još dug put". Podsjetimo, Teslini tuneli u funkciji su već otprilike četiri godine, no trenutno pokrivaju samo manje područje ispod i oko Kongresnog centra, iako postoje planovi za njihovo širenje po cijelom Las Vegasu.

Unatoč Muskovim hvalospjevima o napretku tehnologije te nedavnom pokretanju limitiranih robotaxi usluga u Austinu i San Franciscu, stvarnost u tunelima Vegasa pokazuje drugačiju sliku. Hill je izjavio kako sigurnosni vozači i dalje moraju "periodično" intervenirati i preuzimati kontrolu nad vozilima.

U teoriji, jednostavni i predvidljivi tuneli trebali bi predstavljati lak zadatak za Teslin softver za autonomnu vožnju. Međutim, praksa je pokazala da postoje specifični izazovi. Najveći problem navodno predstavlja navigacija prilikom ukrcaja i iskrcaja putnika na podzemnim postajama. Uz to, Hill navodi da su se šareno osvjetljenje tunela i poluglatki kameni zidovi pokazali kao prepreke s kojima se sustav za pomoć vozaču teško nosi, jer automobili "pronalaze točke koje su za njih teške".

Sve u svemu, testiranje FSD-a u relativno kontroliranim uvjetima tunela predstavlja važan korak naprijed. Međutim, poteškoće s kojima se sustav susreće, čak i u tako pojednostavljenom okruženju, jasan su pokazatelj da je put do potpuno autonomne vožnje i dalje pun neočekivanih prepreka.