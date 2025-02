Toyota proširila ponudu gospodarskih vozila modelom Proace Max

Laka gospodarska vozila ili laka komercijalna vozila (LKV), odnosno dostavni modeli koji se mogu voziti s B-kategorijom segment je koji poput osobnih automobila isto tako proživljava tranziciju. Dok je još prije koju godinu bilo nezamislivo nuditi dostavne modele s električnim pogonom, to sada više nije tako, štoviše - mnogi ih proizvođači nude sve više. Tako je i s Toyotom, a kod koje su se LKV modeli u najvećoj mjeri odnosili na pick-up Hilux.

Toyota Proace Max

Kako bi se to što više promijenilo, Toyota je proširila suradnju sa Stellantis grupacijom, a nakon modela Proace, Proace City sada je na red stigao i najveći u ponudi - Proace Max. Tako je sada Toyoti uz novi model lakše doprijeti do većeg broja korisnika, od malih i srednjih poduzetnika do velikih flotnih kupaca.

Dvije duljine i tri visine

Najnoviji član Toyota Professional obitelji, Proace Max, donosi svestranost, visoku nosivost i napredne tehnologije. Sve kako bi se zadovoljile potrebe različitih industrija. Dostupan je u različitim karoserijskim izvedbama - furgon, sandučar s preklopnim stranicama, kiper, platforma te izvedbe s jednostrukom ili dvostrukom kabinom.

Toyota Proace Max

Kad govorimo o dimenzijama i teretnom kapacitetu, Proace Max dolazi u dvije duljine (L3 i L4) te tri visine (H1, H2, H3), čime nudi maksimalan teretni prostor do 17 m3 i nosivost do 1500 kg. Verzije s podvozjem omogućuju prilagodbu nadogradnjama za specifične djelatnosti poput hladnjača, mobilnih radionica i specijaliziranih dostavnih vozila.

Dizel, ali i elektrika

Toyota Proace Max se pored snažnih dizelskih opcija, a riječ je o 2,2 D-4D motoru od 120 KS, 140 KS i 180 KS. Početni dolazi uz ručni mjenjač, kod srednje opcije moguće je odabrati i automatski mjenjač, dok najsnažniji dolazi isključivo s automatskim mjenjačem. Za one koji najviše paze na emisije ispušnih plinova, tu je i 100% električna verzija. Ona dolazi s baterijom kapaciteta 110 kWh, maksimalnom snagom 200 kW te WLTP dosegom do 420 km. Naravno, treba vidjeti koliko je to stvarno u realnim uvjetima, no vjerujemo da je dovoljno za brojne gradske i međugradske dostave.

Ivan Cvetković

Iako se uz Stellantis marke nude gotovo isti modeli uz tek neznatne razlike, u Toyoti smatraju kako imaju svojih prednosti nad ostalom 'braćom'. Tako je tu Toyota Relax jamstvo do 10 godina ili 200.000 km. Ono se ostvaruju pored redovnog jamstva od 3 godine, ali uz obvezu obavljanja redovnih servisnih intervala u Toyota mreži. Nadalje, tu je i do 10 godina jamstva na gume, kao i asistencija na cesti Toyota Eurocare, te mogućnost fleksibilnog financiranja putem Toyota Tsusho Leasing Croatia.

Obnovljeni Hilux

Opcija je puno, a nikako nema smisla da ovdje nabrajamo sve opcije i njihove cijene. Stoga samo informacija kako početna cijene za L2H1 model uz dizelsku verziju motora od 140 KS kreće 33.025 eura s uključenim PDV-om. Ima tu i nekih akcijskih ponuda, no najbolje bi bilo da za sve potrebne detalje kontaktirate nekog od Toyota dilera. Raspoloživo je i šest boja.

Toyota je iskoristila priliku i najavila dolazak novog Hiluxa za 2025. godinu, koji će biti dostupan u elektrificiranoj izvedbi s blagim hibridnim sustavom (48V), uz provjerene dizelske opcije. Hilux ostaje sinonim za izdržljivost i performanse u svim uvjetima, a nova generacija dodatno podiže ljestvicu u segmentu pickup vozila.