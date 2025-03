Američke carine na uvoz automobila: Što to znači za globalno tržište? Tko je najviše pogođen?

Cijene automobila na američkom tržištu za sada nisu objavljene, ali evo na primjeru popularnog Ford Mavericka, kompaktnog pick-upa koji se sklapa u Meksiku, kako bi to izgledalo u praksi.

Koliko košta sada?

Osnovni model Ford Maverick XL za 2025. godinu trenutno stoji oko 28.145 dolara (uključujući troškove dostave, prema podacima s tržišta u ožujku 2025.).

Što donosi carina od 25%?

Ako se na cijeli iznos primijeni carina od 25%, povećanje bi izgledalo ovako:

* Iznos carine: 28.145 × 0,25 = 7.036 dolara

* Nova cijena s carinom: 28.145 + 7.036 = 35.181 dolar

Dakle, umjesto 28.145 dolara, za isti auto preko 35 tisuća dolara – skok od čak 7.036 dolara, odnosno punih 25% više.

Hoće li stvarno biti tako drastično?

Proizvođači poput Forda možda neće cijeli teret carine prebaciti na kupce. Dio troška mogli bi "progutati" sami smanjujući profit, rasporediti ga na sve modele ili čak premjestiti proizvodnju u SAD kako bi izbjegli carinu. U tom slučaju, stručnjaci procjenjuju da bi cijena mogla porasti za nešto manje, recimo između 4.000 i 6.000 dolara, što je i dalje osjetan udarac za džep.

Usporedba s drugim carinama

Ako usporedimo s postojećim carinama na čelik i aluminij (25% na čelik, 10% na aluminij), one bi cijenu automobila podigle za samo 250 do 800 dolara. U odnosu na to, nova carina od 25% na cijeli automobil donosi daleko veći skok – razlika iznosi čak 6.236 do 6.786 dolara.