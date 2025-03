Najkraći mjesec u godini ostvario minus od 247 vozila u odnosu na prošlogodišnju veljaču

Podaci agencije za istraživanje tržišta Promocije plus pokazuju kako smo tijekom veljače imali registracije 4239 novih osobnih automobila. To je pad od 247 vozila, odnosno 5,5%. Najviše utjecaja na taj pad prodaje imali su Renault, Ford i Seat, a koji bilježe minus od 78, zatim 74 odnosno 72 vozila. U postotku to je manjak od 29, zatim 46 odnosno 79%. Nadalje, minus od 54 vozila bilježe Toyota i Peugeot, a prati ih i Fiat s manjkom od 40 vozila...

Najtraženije marke - veljača 2025.

marka kom % 1 Škoda 653 15,40% 2 Volkswagen 441 10,40% 3 Suzuki 435 10,26% 4 Toyota 316 7,45% 5 Dacia 270 6,37% 6 Kia 248 5,85% 7 Hyundai 236 5,57% 8 Audi 196 4,62% 9 Renault 189 4,46% 10 Opel 169 3,99% 11 BMW 111 2,62% 12 Mazda 99 2,34% 13 Citroen 99 2,34% 14 Cupra 90 2,12% 15 Ford 87 2,05% 16 Mercedes 85 2,01% 17 Peugeot 80 1,89% 18 Nissan 70 1,65% 19 Volvo 59 1,39% 20 Geely 48 1,13% 21 Porsche 29 0,68% 22 Forthing 28 0,66% 23 MG 22 0,52% 24 Land Rover 21 0,50% 25 Seat 19 0,45% 26 Lynk & Co 16 0,38% 27 Lexus 15 0,35% 28 SsangYong 15 0,35% 29 Jeep 12 0,28% 30 Mini 12 0,28% 31 Fiat 10 0,24% 32 DS 10 0,24% 33 Tesla 9 0,21% 34 Alfa Romeo 8 0,19% 35 Jaguar 8 0,19% 36 Honda 7 0,17% 37 Subaru 7 0,17% 38 Jaecoo 2 0,05% 39 Mitsubishi 2 0,05% 40 Dongfeng 2 0,05% 41 Omoda 2 0,05% 42 BYD 1 0,02% 43 Lamborghini 1 0,02% ukupno 4239 100%

No, da ne nastavljam ovaj niz minusa, hajde da vidimo kakvih ima pozitivnih primjera. Jedan od njih, onaj najznačajniji, bilježi Opel koji je uz 169 vozila ostvario plus od 135 vozila u odnosu na prošlogodišnju veljaču. Plus od 64 vozila, uz ukupno 90 registracija bilježi Cupra. Nastavak dobre prodaje bilježi i Geely koji je imao 48 registracija, a što je njih 37 više nego li ih je bilo lani. Za 31 vozilo više bilježi i vodeća Škoda koja je uz 653 registracije imala vodeći rezultat proteklog mjeseca.

Dobar posao za Audi

Zanimljivost prodajnih rezultata tijekom veljače odnosi se na premium marku Audi, a koji je imao 196 registracija, a što samo za sebe i nije toliko zanimljiv rezultat dok se ne pogleda okruženje. Naime, to je osmi najbolji rezultat tijekom proteklog mjeseca, a što je bolje od 189 vozila koliko je imao Renault, odnosno 169 vozila koliko je imao Opel. Ujedno je to i točno koliko su ostvarila dva najveća rivala zajedno, BMW i Mercedes uz 111 odnosno 85 vozila.

Suzuki Vitara

Titula najtraženijeg modela tijekom proteklog mjeseca pripala je Suzukijevoj Vitari uz 269 registracija. To je 32 vozila više u odnosu na Škodin model Octavia, a koji bilježi 237 jedinica. Zanimljivo je što se među top 20 modela proteklog mjeseca nalaze čak četiri Škodina modela. Pored već spomenute Octavije, tu je i 135 primjeraka velikog SUV modela Kodiaq, ali i po 64 jedinice Fabije odnosno Kamiqa. Slična je situacija i s Volkswagenom, a koji u tom top 20 društvu ima modele T-Cross, Tiguan, Golf i T-Roc. Po dva modela broje Suzuki, Dacia, Kia i Hyundai te po jedan Opel, Citroen, Renault i Toyota.

20 najtraženijih modela - veljača 2025.

model kom % 1 Suzuki Vitara 269 6,35% 2 Škoda Octavia 237 5,59% 3 Dacia Duster 141 3,33% 4 Škoda Kodiaq 135 3,18% 5 Volkswagen T-Cross 120 2,83% 6 Kia Stonic 110 2,59% 7 Suzuki SX4 106 2,50% 8 Dacia Sandero 101 2,38% 9 Opel Corsa 94 2,22% 10 Volkswagen Tiguan 94 2,22% 11 Volkswagen Golf 89 2,10% 12 Kia Sportage 78 1,84% 13 Citroen C3 73 1,72% 14 Hyundai Tucson 71 1,67% 15 Renault Captur 71 1,67% 16 Toyota Yaris Cross 70 1,65% 17 Hyundai I30 67 1,58% 18 Volkswagen T-Roc 66 1,56% 19 Škoda Fabia 64 1,51% 20 Škoda Kamiq 64 1,51% 21 ostali 2119 49,99% ukupno 4239 100%

Zahvaljujući značajnom udjelu dizelskih modela kod Škode i Volkswagena, udio inače sve manje popularnih dizelaša ove je godine na udjelu od 12,4%. Dosta sličan udio, veći do 41% odnosno 42% čine hibridni odnosno benzinski modeli. Ove su godine bile i 243 registracije modela s plinskim instalacijama, dok su električni modeli tek na 139 vozila, a što je tek 1,6% tržišta. Vodeći je Volkswagen uz 41 registraciju. Tek su još četiri marke s dvoznamenkastim rezultatom. To je 19 primjeraka Citroena, 16 Tesli, 14 Porschea te 12 Hyundaija.

Pogledamo li regijsku podjelu, najveći dio vozila odnosi se na zagrebačko područje, a koje uz 4204 vozila čini 48,32%. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija uz 711 vozila, dok je na trećem mjestu Primorsko-goranska županija uz 651 vozilo. Dalje slijede Istarska, Osječko-baranjska, pa Zadarska županija... Na začelju su Požeško-slavonska, Ličko-senjska te Virovitičko-podravska županija uz 58, 54 odnosno 53 vozila.