Otvorite oči, u Slavoniju je stigao novi Rolls-Royce Phantom

Već je proletjela prva polovica godine, a dobrano je započela i sezona godišnjih odmora. Početak mjeseca znači i da nam je stigao posljednji izvještaj agencije Promocija plus. On pokazuje trend rasta, pa je tako i tijekom lipnja stiglo više osobnih automobila nego li je to bilo istog mjeseca lani. Uz 8.225 novih registracija to je 1010 vozila, odnosno 14% više u odnosu na prošlogodišnji lipanj. Pored toga, lipanjski je rezultat tek neznatno lošiji od onog tijekom svibnja. Riječ je o razlici od tek 56 vozila.

Ferrari Roma Spider

Po čemu je lipanj bio poseban? Gotovo ni po čem, izuzmemo li iz priče par luksuznih automobila koji si mogu priuštiti tek pojedinci u Hrvatskoj. Tako smo dobili prvi ovogodišnji primjerak prestižne marke Rolls-Royce. Riječ je o modelu Phantom. Da je Rolls-Royce prava rijetkost na našim prometnicama, pogotovo kada je riječ o potpuno novim modelima, pokazuje i činjenica da smo zadnji puta registraciju novog Rolls-Royce modela imali tijekom travnja 2018. godine. Ovaj je sada primjerak registriran na području Osječko-baranjske županije. Vjerujemo da će se mnogi okretati i kad na cesti prođe i neki od Ferrarija, Aston Martina ili pak Bentleya, a čiji su primjerci također zabilježeni tijekom lipnja. Doduše, bilo ih je već tijekom ove godine.

Značajan udio marki Volkswagen grupe

Tako smo tijekom prvih 6 mjeseci 2024. godine dobili tri Aston Martina, a riječ je o modelima DB12, DBS i DBX. Tu su i po četiri Bentley, odnosno Ferrari modela. Sva četiri Bentleya odnose se na model Bentayga. Kod Ferrarija je tu jedan 296 te tri primjerka modela Roma. Nema sumnje kako kupaca za ovakve rjeđe modele ima, no ipak nije riječ o desetinama primjeraka. Bit će interesantno vidjeti koji će modeli još stići do kraja godine.

Škoda Octavia

Kad govorimo o 'običnim' modelima za mase, tu i nema previše iznenađenja. Nastavlja se dominacija Škode i Volkswagena. Vodeća češka marka tako je proteklog mjeseca ubilježila 1237 registracija, a čemu valja pridodati i 1014 primjerak Volkswagena. Uz tih 2251 automobil, ove dvije marke drže 27,37% lipanjskog tržište. Pridodamo li im i preostale marke VW grupacije (Audi, Seat, Cupra i Porsche), dolazimo do 2981 vozila, odnosno 36,24%.

Registracije po markama - lipanj

marka kom udio 1 Škoda 1237 15,04% 2 Volkswagen 1014 12,33% 3 Opel 846 10,29% 4 Renault 574 6,98% 5 Toyota 535 6,50% 6 Kia 421 5,12% 7 Hyundai 368 4,47% 8 Seat 305 3,71% 9 Audi 297 3,61% 10 Citroen 295 3,59% 11 Dacia 293 3,56% 12 Suzuki 260 3,16% 13 Peugeot 257 3,12% 14 BMW 241 2,93% 15 Tesla 196 2,38% 16 Ford 156 1,90% 17 Mercedes 144 1,75% 18 Mazda 143 1,74% 19 MG 115 1,40% 20 Fiat 98 1,19% 21 Cupra 91 1,11% 22 Nissan 65 0,79% 23 Geely 56 0,68% 24 Porsche 37 0,45% 25 Volvo 34 0,41% 26 Jeep 28 0,34% 27 Forthing 20 0,24% 28 Land Rover 16 0,19% 29 Mini 14 0,17% 30 DS 13 0,16% 31 Honda 11 0,13% 32 Alfa Romeo 11 0,13% 33 Subaru 9 0,11% 34 Lexus 8 0,10% 35 SsangYong 6 0,07% 36 Jaguar 3 0,04% 37 Dongfeng 3 0,04% 38 Bentley 1 0,01% 39 Ferrari 1 0,01% 40 Aston Martin 1 0,01% 41 Lancia 1 0,01% 42 Rolls-Royce 1 0,01% ukupno 8225 100%

Količinski najveći porast u odnosu na lipanj 2023. godine bilježi Opel. Imao je plus od 581 automobil, dok je 549 vozila više zabilježila Škoda. Kod Opela to znači i porast od 219,25%. Veći postotak rasta imao je recimo Jeep, doduše uz skromniju količinu vozila (28, umjesto 8), ili pak Tesla koja je s 42 stigla na 196 vozila, što je rast od 366,67%. Količinski najveći minus, od 440 vozila bilježi Renault uz 574 registracije, a prati ga Ford koji je uz 156 registracija imao minus od 310 vozila. Tijekom lipnja registrirani su primjerci 42 različite marke vozila.

Poticaji pomogli u prodaji električnih modela

Pogledamo li najtraženije primjerke, ponovno je na vrhu Škoda i to uz model Octavia. Imala je 704 registracije, a prati je Opel Corsa uz okruglo 600 primjeraka. To znači da je 71% Opelove prodaje činila upravo Corsa. Među prvih dvadeset modela je i Astra uz 130 jedinica. Izvrstan rezultat Corse tijekom lipnja joj je pomogao da nakon šest mjeseci 2024. postane drugi najtraženiji model, iz Škode Octavie, a ispred Renault Clija.

Opel Corsa

Tijekom lipnja smo dobili novih 311 električnih modela, a od kojih se njih čak 196 odnosi na Tesle. Tu su još 22 Hyundaija, 21 MG, 20 Renaulta, 18 Opela... Nema sumnje kako su tome uvelike pomogli ovogodišnji poticaji, a koji su lani izostali. Sve je to pomoglo i da se trenutni udio električnih modela popne na 2,2%, uz 848 vozila. Time su traženiji i od modela opremljenih plinskim instalacijama, koji su do sada imali 748 registracija. U pravilu, riječ je o zamjenama za dizelske inačice Fiata, Renaulta te prvenstveno Dacije. Pravi dizelaši su uz 7243 vozila na 18,7% udjela, dok su hibridni modeli na 27,3%.

Registracije po modelima - svibanj 2024

model kom udio 1 Škoda Octavia 704 8,56% 2 Opel Corsa 600 7,29% 3 Volkswagen T-Cross 357 4,34% 4 Renault Clio 243 2,95% 5 Dacia Duster 184 2,24% 6 Volkswagen Tiguan 182 2,21% 7 Volkswagen Taigo 172 2,09% 8 Renault Captur 166 2,02% 9 Toyota Yaris Cross 158 1,92% 10 Škoda Kamiq 155 1,88% 11 Citroen C3 Aircross 144 1,75% 12 Hyundai Tucson 143 1,74% 13 Tesla Model 3 143 1,74% 14 Kia Stonic 138 1,68% 15 Seat Ibiza 135 1,64% 16 Opel Astra 130 1,58% 17 Toyota Yaris 129 1,57% 18 Škoda Scala 128 1,56% 19 Toyota Corolla 124 1,51% 20 Peugeot 2008 123 1,50% 21 ostali 3967 48,23% ukupno 8225 100,00%

I dok su zadnje vrijeme mnogi prodavali 'šakom i kapom', sve ono što su mogli dobaviti ili su pak imali na lageru, uskoro nastupa onaj period kad se mnogi moraju boriti za svakog kupca.

Iako se dosta kupaca nada kako bi cijene vozila mogle krenuti u lagani pad, bojimo se da 'taj film' ne budemo gledali, ali moguće je da se za istu cijenu ponude bolje opremljene serije. Recept je to koji je već uspješno počeo primjenjivati Volkswagen...