Povećani broj registracija automobila zbog početka turističke sezone i pripreme renta-a-car tvrtki

I posljednji rezultati agencije Promocija plus pokazuju kako se nastavlja trend povećane potražnje za osobnim automobilima. Upravo pristigli travanjski podaci pokazuju kako je došlo do nastavka daljnjeg porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Tako smo tijekom travnja dobili 7083 registracije osobnih automobila. Pored činjenice kako je riječ o najboljem ovogodišnjem rezultatu, dobra je stvar i što je to 843 vozila, odnosno 13,51% uspješniji mjesec od istog tijekom 2023. godine.

Rimac, Lamborghini, Aston Martin, Ferrari...

Posebnost travnja je i tome što je Škoda postala prva marka koja je ove godine uspjela napraviti četveroznamenkasti rezultat. Na drugom se mjestu našao Opel uz 711 registracija. Koliko je ovo izvrstan rezultat dovoljno pokazuje činjenica kako je Opel u prva tri mjeseca ove godine imao tek 652 registracije. Na trećem se mjestu, također s najboljim ovogodišnjim rezultatom smjestio francuski Renault. Ubilježio je 769 registracija. Prati ga Volkswagen uz 643 vozila…

Škoda Octavia

Tijekom travnja registrirani su automobili 39 različitih marki. Pored već spomenutih na samom vrhu popisa, valja spomenuti i one na skroz suprotnoj strani. Tako su na začelju sa po jednim primjerkom naš domaći Rimac, Lamborghini te Aston Martin. Za sve tri marke ovo su prve registracije u Hrvatskoj tijekom ove godine. Za 50% bolju prodaju od ovih marki bilježi Ferrari. Naime, proteklog su nam mjeseca pristigla dva nova primjerka poznatog talijanskog proizvođača supersportskih automobila s logotipom propetog konjića. Isti broj automobila ubilježio je i Jaguar. Tri primjerka imao je Subaru, a četiri SsangYong. Kineski Geely ima novih 11 registracija.

Registracije po markama - travanj 2024.

marka kom udio 1 Škoda 1083 15,29% 2 Opel 711 10,04% 3 Renault 769 10,86% 4 Volkswagen 643 9,08% 5 Suzuki 588 8,30% 6 Toyota 490 6,92% 7 Dacia 372 5,25% 8 Hyundai 307 4,33% 9 Kia 275 3,88% 10 BMW 274 3,87% 11 Peugeot 225 3,18% 12 Audi 207 2,92% 13 Citroen 193 2,72% 14 Mazda 131 1,85% 15 Ford 118 1,67% 16 Mercedes 118 1,67% 17 Seat 95 1,34% 18 MG 83 1,17% 19 Volvo 73 1,03% 20 Nissan 70 0,99% 21 Fiat 49 0,69% 22 Porsche 34 0,48% 23 Cupra 34 0,48% 24 Mini 28 0,40% 25 Honda 19 0,27% 26 Jeep 16 0,23% 27 Land Rover 16 0,23% 28 Tesla 14 0,20% 29 Geely 11 0,16% 30 Alfa Romeo 10 0,14% 31 DS 7 0,10% 32 Lexus 6 0,08% 33 SsangYong 4 0,06% 34 Subaru 3 0,04% 35 Jaguar 2 0,03% 36 Ferrari 2 0,03% 37 Aston Martin 1 0,01% 38 Lamborghini 1 0,01% 39 Rimac 1 0,01% ukupno 7083 100%

Nasuprot njima, Porsche je tijekom travnja ubilježio najslabiji ovogodišnji rezultat. Godinu su započeli uz 53 vozila, zatim tijekom veljače imali dva vozila manje, pa su tijekom ožujka procvjetali uz 81 primjerak. Tijekom travnja su pali na 34 vozila. Ostale njemačke luksuzne marke imaju šarolike rezultate. BMW je uz 274 vozila napravio najbolji ovogodišnji rezultat, dok je Audi uz 207 vozila slabiji od rezultata tijekom ožujka. I Mercedes je uz 118 vozila slabiji nego li je bio mjesec ranije. BMW je ujedno bio i bolji nego li je to bio tijekom travnja 2023. godine, dok su Audi i Mercedes podbacili.

Pravi bljesak Opel Crose

Za vodeću travanjsku poziciju Škode najzaslužnija je Octavija. Ona je uz 591 primjerak bila najtraženiji model proteklog mjeseca. Uz nju, još su dva modela iste marke u društvu 'top 20' modela. To je Kamiq koji je uz 223 primjerka bio peti, te Scala koja je uz 101 primjerak stigla na 15. poziciju. Druga je pozicija pripala Renaultovom modelu Clio koji je ubilježio 444 registracije. Inače, Škoda Octavia te Renault Clio su ove godine najtraženiji modeli. Octavia je uz 1550 primjeraka osvojila 6,95% tržišta, dok je Clio uz 1037 vozila 'ubrao' 4,65% tržišta.

Opel Corsa

Treći najtraženiji model bila je Opel Corsa uz 395 primjeraka, a što je uz siječanjskih 312 primjeraka pravi 'bljesak'. Tijekom veljače i ožujka Corsa je imala tek 93 registracije. Sve zajedno je dovoljno da uz okruglo 800 primjeraka bude četvrti najtraženiji model ove godine. Time se smjestio iza Suzuki Vitare koja je ubilježila 983 registracije, te ima kontinuirani ovogodišnji porast. Tijekom siječnja Vitara je imala 127 registracija, pa mjesec kasnije njih 236, da bi tijekom ožujka imala njih 18 više, odnosno ukupno 366 proteklog mjeseca.

Registracije po modelima - travanj 2024.

model kom udio 1 Škoda Octavia 591 8,34% 2 Renault Clio 444 6,27% 3 Opel Corsa 395 5,58% 4 Suzuki Vitara 366 5,17% 5 Škoda Kamiq 223 3,15% 6 Renault Captur 222 3,13% 7 Toyota Yaris Cross 206 2,91% 8 Volkswagen T-Cross 176 2,48% 9 Dacia Duster 174 2,46% 10 Volkswagen Taigo 137 1,93% 11 Suzuki SX4 132 1,86% 12 Dacia Jogger 116 1,64% 13 Volkswagen Golf 114 1,61% 14 Hyundai Tucson 105 1,48% 15 Škoda Scala 101 1,43% 16 Kia Stonic 100 1,41% 17 Toyota Yaris 100 1,41% 18 Opel Crossland 96 1,36% 19 Volkswagen Tiguan 94 1,33% 20 Opel Astra 93 1,31% 21 ostali 3098 43,74% ukupno 7083 100%

Zanimljivo je kako ovo godine među dvadeset najtraženijih modela čak četiri predstavnika ima Volkswagen. To su T-Cross, Taigo, T-Roc i Tiguan. Inače, Volkswagen je uz 2045 registracija ove godine na drugoj poziciji, iza Škode koja ima gotovo tisuću vozila više (ima 3016 registracija), odnosno ispred Renaulta uz 1991 automobil. Do početka svibnja 46 rezličitih marki imalo je registracije na području Hrvatske.

Tijekom travnja stiglo je tek 38 električnih automobila, a njih 14 odnosi se na Tesla primjerke. Ta će se situacija značajno promijeniti tijekom narednih mjeseci, jer uskoro će početi pristizati primjerci za koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelilo poticaje. Uz tek 257 primjerka ove su godine električni modeli stigli do udjela od svega 1,2%. Plinske inačice su na 2,4% udjela, a dizelski modeli na njih 17,3%. Slijede hibridi na 30,6% udjela, a vodeći su benzinski modeli koji uz 10.821 primjerak čine 48,6% udjela.