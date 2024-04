Renaultu vodeća pozicija tijekom ožujka, a stigao i prvi primjerak kineske marke BYD

Prešli smo na ljetno računanje vremena, dani postaju sve dulji, a i već smo zakoračili u travanj. Pravo je vrijeme za analizu tržišta osobnih automobila tijekom proteklog mjeseca. Prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, ovogodišnji ožujak nam je donio 6.258 novih automobila. To je svega 16 vozila, odnosno 0,26% slabije u odnosu na isti mjesec lani. Kako to većinom bude, neki su ostvarili daleko bolji rezultat nego li je to bilo lani, ali ima i onih koji su imali značajan pad. Idemo redom.

Renault Clio Ivan Cvetković

Vodeća marka tijekom ožujka bio je Renault, i to uz 706 registracija. Zvuči super, no to je ipak 30 vozila manje nego lani. Uz 695 vozila drugo mjesto pripalo je Škodi, a koja je time za 171 vozilo, odnosno 32,63% bila bolja nego lani. Tim je češka marka napravila najveći količinski skok u odnosu na lanjski ožujak. Gledano u postotku, bilo je i onih s boljim rezultatom, no u daleko skromnijim količinama. Na trećem je mjestu Volkswagen uz 615 primjeraka, a što je devet vozila više u odnosu na isti mjesec lani.

Reistracije po markama - ožujak 2024.

marka kom udio 1 Renault 706 11,28% 2 Škoda 695 11,11% 3 Volkswagen 615 9,83% 4 Suzuki 450 7,19% 5 Dacia 434 6,94% 6 Kia 388 6,20% 7 Toyota 373 5,96% 8 Audi 295 4,71% 9 Hyundai 276 4,41% 10 Opel 269 4,30% 11 BMW 230 3,68% 12 Peugeot 195 3,12% 13 Citroen 164 2,62% 14 Mercedes 146 2,33% 15 Ford 125 2,00% 16 Nissan 124 1,98% 17 Mazda 123 1,97% 18 Fiat 110 1,76% 19 Volvo 88 1,41% 20 Porsche 81 1,29% 21 Seat 78 1,25% 22 MG 69 1,10% 23 Cupra 45 0,72% 24 Tesla 32 0,51% 25 Jeep 31 0,50% 26 Mini 23 0,37% 27 Land Rover 19 0,30% 28 Geely 16 0,26% 29 Honda 14 0,22% 30 Lexus 12 0,19% 31 Alfa Romeo 8 0,13% 32 DS 7 0,11% 33 Forthing 5 0,08% 34 Jaguar 3 0,05% 35 Subaru 3 0,05% 36 SsangYong 2 0,03% 37 Mitsubishi 1 0,02% 38 BYD 1 0,02% 39 Ferrari 1 0,02% 40 Smart 1 0,02% ukupno 6258 100%

Najveći količinski pad bilježi Opel koji se smjestio na desetu poziciju uz 269 vozila. To je čak 296 vozila, odnosno 52,39% manje u odnosu na ožujak 2023. godine. I Kia je imala pad, ali za 98 vozila. Naime, uz 388 vozila ostvarila je 20,17% slabiji rezultat nego li je bio lani. Mercedesovih 146 vozila proteklog mjeseca za 71 automobil, odnosno 32,72% slabiji je rezultat u odnosu na prethodnu godinu.

Ovim je rezultatom Mercedes osvojio 14. poziciju, te ostvario i najslabiji rezultat među tri njemačke premium marke. Bavarski BMW je tri mjesta bolji, uz 230 registracija. Time je ostvario čak 87 vozila, odnosno 60,84% bolji rezultat. Tradicionalno, vodeći je Audi, a koji je imao 295 registriranih osobnih automobila. Kad smo već kod premium marki, valja spomenuti kako smo dobili i prvi Ferrari ove godine. Riječ je o modelu 296.

Tijekom ožujka registracije je ostvarilo 40 različitih marki, a pored prvog Ferrarija, valja spomenuti i totalnu suprotnost. Riječ je o prvom primjerku kineske marke BYD, a od koje strepe mnogi proizvođači automobila. Prvi BYD primjerak je model Dolphin. Riječ je o povoljnom električnom automobilu, a koje bi uskoro mogli susretati u većom broju.

Registracije po modelima - ožujak 2024.

model kom udio 1 Škoda Octavia 423 6,76% 2 Renault Clio 379 6,06% 3 Suzuki Vitara 254 4,06% 4 Renault Captur 193 3,08% 5 Volkswagen T-Cross 193 3,08% 6 Dacia Duster 190 3,04% 7 Toyota Yaris Cross 178 2,84% 8 Dacia Sandero 136 2,17% 9 Kia Stonic 134 2,14% 10 Volkswagen Taigo 111 1,77% 11 Hyundai Tucson 104 1,66% 12 Ford Puma 101 1,61% 13 Dacia Jogger 98 1,57% 14 Nissan Qashqai 94 1,50% 15 Kia Sportage 90 1,44% 16 Peugeot 2008 86 1,37% 17 Suzuki SX4 85 1,36% 18 Volkswagen T-Roc 85 1,36% 19 Opel Corsa 83 1,33% 20 Opel Mokka 78 1,25% 21 ostali 3163 50,54% ukupno 6258 100,00%

Pogledamo li prodaju po modelima, tu je i dalje vodeća Škoda Octavia uz 423 primjerka. Slijedi Renault Clio uz 379 jedinica te Suzuki Vitara uz njih 254. Na četvrtom je mjestu još jedan Renault, i to Captur uz 193 primjeraka, a koliko je zabilježio i Volkswagenov model T-Cross. Spomenimo i 111 primjeraka modela Taigo te 85 modela T-Roc, a čime je VW na tri modela među prvih dvadeset. Tri modela broji i Dacia, i to 190 Dustera, 136 Sandera te 98 Joggera.

Kupci električnih modela čekaju poticaje

Možemo zaključiti i kako je utihnula prodaja električnih modela, očito u očekivanju novog kruga poticaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, tijekom ožujka registrirano je svega 65 električnih modela. Tako smo ove godine stigli do svega 219 modela koji ne emitiraju ispušne plinove tijekom korištenja. Ispada kako EV modeli imaju udio od svega 1,4%. Lani je do početka travnja bilo 889 električnih modela, čime je ova vrsta vozila imala udio od daleko boljih 4,2%. Udio dizelaša je uz 18,3% na istoj razini, a imamo i manji udio benzinaca. Lani su imali udio od 51,8%, a sada 45,7%. Na istih tri posto su modeli opremljeni plinskim instalacijama, a značajno je porasla potražnja za hibridima. Njihov je udio s 22,6% skočio na 31,5% ako gledamo kompletno tržište.

Suzuki Swift

Nakon tri mjeseca stigli smo do ukupno 15.205 registracija, a što je 1.958 vozila, odnosno 14,78% bolje nego lani do početka travnja. Najviše zasluga u tom rezultatu pripada ukupno vodećoj Škodi. Naime, uz 1.933 registracije ove godine Škoda je za 671 vozilo, odnosno 53,17% bolja nego lani. Ukupno četvrtoplasirani Suzuki je pak uz 1.190 vozila bolji za 497 vozila odnosno 71,72%. Mjesto iza pripalo je Toyoti uz 1061 vozilo, a što je 415 vozila odnosno 64,24% bolje nego lani. Značajan rast bilježi i Citroen koji je uz 448 vozila, za čak 274 jedinica odnosno 157,47% bolji.

Naravno, neki su ostvarili i slabiji rezultat. Tako je Kia uz 821 vozilo slabija za 217 primjeraka, odnosno 20,91%. Renault je uz 196 vozila manje imao pad od 13,82%, dok je Opel uz manjak od 194 vozila slabiji za 22,93%. Manjak od 84 vozila bilježi i MG koji je time ostvario 35,44% slabiji rezultat.

Ako je suditi po prva tri mjeseca, izgleda kako nas do kraja godine očekuje vrlo turbulentno razdoblje, pa je teško predvidjeti u kojem će se točno smjeru tržište kretati.