U ožujku je najviše prodano novih Renaulta, a stigla si u dva Rolls-Roycea u Hrvatsku

Iz mjeseca u mjesec domaće tržište automobila donosi neke novosti. Tako je i tijekom ožujka registriran prvi primjerak marke Voyah. Mnogi vjerojatno prvi puta čuju za ovu marku, a valja znati kako ona djeluje unutar kineske Dongfeng grupacije. Riječ je o brendu koji pripada luksuznom segmentu, a koji postoji tek nekoliko godine.

Kad već spominjem luksuz, tu je i druga bitna novost za rezultate domaćeg automobilskog tržišta tijekom ožujka. Naime, stigla su i dva nova Rolls-Royce primjerka. Nije na odmet spomenuti i 3 Bentleya, a uz 10 novih registracija i kineski BYD sve je spremniji za početak djelovanja na domaćem na tržištu. Podaci su to koje je pripremila agencija za istraživanje tržišta Promocija plus.

Najtraženije marke - ožujak 2025.

marka kom % 1 Renault 903 14,41% 2 Škoda 792 12,64% 3 Volkswagen 651 10,39% 4 Suzuki 501 8,00% 5 Dacia 466 7,44% 6 Toyota 306 4,88% 7 Audi 300 4,79% 8 Kia 281 4,49% 9 Opel 260 4,15% 10 Hyundai 217 3,46% 11 BMW 169 2,70% 12 Mazda 145 2,31% 13 Peugeot 138 2,20% 14 Citroen 134 2,14% 15 Mercedes 127 2,03% 16 Ford 126 2,01% 17 Geely 101 1,61% 18 Nissan 85 1,36% 19 Volvo 85 1,36% 20 Cupra 78 1,25% 21 Seat 49 0,78% 22 SsangYong 38 0,61% 23 Land Rover 36 0,57% 24 Porsche 34 0,54% 25 Forthing 30 0,48% 26 Tesla 30 0,48% 27 Jeep 27 0,43% 28 Alfa Romeo 23 0,37% 29 Subaru 23 0,37% 30 MG 19 0,30% 31 Lexus 19 0,30% 32 Mini 14 0,22% 33 Honda 12 0,19% 34 BYD 10 0,16% 35 DS 9 0,14% 36 Lynk & Co 7 0,11% 37 Fiat 6 0,10% 38 Jaguar 6 0,10% 39 Bentley 3 0,05% 40 Mitsubishi 2 0,03% 41 Rolls-Royce 2 0,03% 42 Voyah 1 0,02% ukupno 6265 100%

Dobro znamo kako se tijekom proljeća ozbiljnije budi i automobilsko tržište, a što je uzrokovano pripremom brojnih rent-a-car tvrtki za predstojeću turističku sezonu. Tu je dobar posao odradio Renault koji je tijekom ožujka imao najbolji rezultat po broju registriranih vozila. Uz 903 registracije osvojio je 14,41% tržišta. Nema sumnje kako je to izvrstan rezultat za ovog poznatog francuskog proizvođača. Slijedi za Škoda uz 792 vozila, dok je 'bronca' pripala Volkswagenu uz 651 automobil.

Nema sumnje kako su brojne marke tijekom ožujka imale bolje rezultate nego li je to bilo tijekom prva dva mjeseca u godini. Koliko je Renault napravio dobar posao pokazuje nam i činjenica što je uz maloprije spomenuti rezultat više nego duplo bolji nego tijekom siječnja i veljače zajedno kad je imao 428 registracija. Istovremeno je to za 197 vozila, odnosno gotovo 28% bolji rezultat nego li je bio tijekom ožujka protekle godine.

Veliki plus pet vodećih marki

Tijekom ožujka su registrirani automobili 42 različite marke vozila, a uz već spomenuti plus Renaulta, razloga ta trljanje rukama imaju i Škoda, Volkswagen, Suzuki i Dacija. Ovih pet prvoplasiranih marki proteklog mjeseca stvorilo je 'višak' od 413 vozila u usporedbi s ožujkom 2024. godine. Zato nakon njih slijede marke koje su stvarale manjak. Toyota je uz 306 vozila u minusu za 67 vozila, odnosno gotovo 18%.

Najveći količinski minus bilježi Kia uz manjak od 107 vozila, odnosno 27,6% stigla do 281 registracije. Tek tri vozila manji minus bilježi Fiat, a koji je proteklog mjeseca imao tek 6 registracija. To znači na mu je pad čak 94,55%, a s obzirom na to da je lani imao čak 110 registracija. Gledajući pad prodaje u postotku, nakon Fiata slijedi MG koji je imao pad 72,46%. Naime, lani je tijekom ožujka imao 69 registracija, a ove godine njih tek 19. Znači minus od 50 vozila.

20 najtraženijih modela - ožujak 2025.

model kom % 1 Renault Clio 514 8,20% 2 Škoda Octavia 370 5,91% 3 Volkswagen T-Cross 308 4,92% 4 Renault Captur 302 4,82% 5 Dacia Duster 292 4,66% 6 Suzuki Vitara 253 4,04% 7 Opel Corsa 161 2,57% 8 Suzuki SX4 139 2,22% 9 Škoda Kodiaq 119 1,90% 10 Volkswagen Tiguan 112 1,79% 11 Audi Q3 110 1,76% 12 Suzuki Swift 107 1,71% 13 Ford Puma 105 1,68% 14 Kia Stonic 103 1,64% 15 Kia Sportage 100 1,60% 16 Citroen C3 96 1,53% 17 Škoda Scala 95 1,52% 18 Hyundai Tucson 89 1,42% 19 Dacia Sandero 87 1,39% 20 Geely Coolray 82 1,31% 21 ostali 2721 43,43% ukupno 6265 100,00%

Dobro znamo kako mnogo puta bude situacija da jednom treba 'smrknuti', a da bi drugi napravio neki plus. Tako je i u ovom slučaju. Naime, kako se širi ponuda kineskih marki, tako je trenutačno u značajnoj ekspanziji Geely, poznat i kao vlasnik Volva. Tako je Geely proteklog mjeseca imao 101 registraciju, a što je značajan porast u odnosu na prošlogodišnjih 16 primjerka tijekom ožujka. Nakon tri mjeseca Geely se uz 195 vozila nalazi na 20. mjestu, a čime je odmah iza Volva koji je ubilježio 210 registracija.

Mali udio električnih modela

Uvjerljivo najtraženiji model proteklog mjeseca bio je Renault Clio uz 514 vozila, a što znači da je osvojio 8,2% tržišta. Na drugu se poziciju smjestila Škoda Octavia uz 370 primjeraka, a ne zaboravimo da je riječ o ove godine najtraženijem modelu u Hrvatskoj uz udio od 5,29%. Zanimljivo je da se na ljestvici najtraženijih modela već neko vrijeme nalazi i Škoda Kodiaq, vozilo koje košta više od 38 tisuća eura, a slično kao i VW Tiguan. Tu im se iz iste grupacije proteklog mjeseca pridružio i nešto skuplji Audi Q3 uz 110 primjeraka. To je recimo više od Suzuki Swifta, Citroena C3 ili pak Dacije Sandero.

Ivan Cvetković

Tijekom ožujka smo dobili i nova 84 električna vozila, a što znači da im se ove godine brojka povećala na 223 vozila, čime čine udio od tek 1,5% tržišta. Najzaslužniji za ovaj rezultat proteklog mjeseca je Tesla uz 30 novih primjeraka. Nadalje, tu je 9 Volkswagena, 8 BYD-a, 7 Škodi, 6 Citroena, po 5 Hyundaija i Fordova, 4 Minija, 3 Porschea... Pao je i udio modela s plinskim instalacijama, na 2,6% tržišta, a koji broje ukupno 392 vozila ove godine. Dizelski su modeli u 1832 primjerka na 12,2% tržišta, hibridi čine 39,4% tržišta dok se preostalih 44,2% odnosi na benzinske inačice.

Kao što su Tesla i Dongfeng isključivo električne marke, 100% udjela jedne vrste pogona bilježi i Geely. Svi su benzinski. Tako je i kod kineskog Forthinga. Suzuki pak ima sve hibridne modele. Najveći udio dizelskih modela, njih 72,7% bilježi DS, doduše na malom broju vozila. Ove godine vodeća Škoda bilježi 45,4% udjela dizelaša, na vrlo visokih 32,4% je Alfa Romeo, odnosno na okruglo 32% Mercedes.