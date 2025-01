Dvije nezgode Ferrarija F40 snimljene u samo nekoliko dana

Kod mjesta Marykate u Velikoj Britaniji prošloga tjedna snimljena je prilično ozbiljna prometna nezgoda, u kojoj je potpuno uništen legendarni superautomobil Ferrari F40. Vozač kultnog modela očito je bio prelagan na gasu, naglo stisnuo papučicu, pa – u nedostatku elektroničkih sustava kontrole – izgubio nadzor nad vozilom. Nakon što mu je stražnji kraj "zaplesao", Ferrari je nažalost izletio s ceste i omotao se oko obližnjeg rasvjetnog stupa.

Ovdje nije bila riječ o bilo kojem automobilu. Prema njegovoj su ga registraciji prepoznali entuzijasti, tvrdeći da je to F40PRX, model koji od svih F40 ima najveću prevaljenu kilometražu, a sudjelovao je u brojnim Gumball događajima i sličnim okupljanjima entuzijasta diljem svijeta posljednja tri desetljeća. Sada mu, čini se, više nema spasa.

Samo koji dan nakon toga, pojavila se nova snimka. Na njoj ponovno netko za volanom Ferrarija gubi kontrolu nad stražnjim krajem, pa udara u desni rub ceste. U ovom slučaju superautomobil biva tek lakše oštećen, no niti tu nije riječ o bilo kakvom modelu. Snimljen kako se sudara u blizini Monaca, ovaj F40 zapravo je vlasništvo vozača McLarenovog tima Formule 1, Landa Norrisa. On je za vrijeme nezgode bio u Dubaiju, pa nije poznato tko mu je udesio automobil dok se on odmarao.