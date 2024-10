Na Bugattijevom Grand Touru sudarila se dva skupocjena Chirona

Kad se sudari jedan Bugatti, to je već vijest, budući da se radi o vrlo rijetkim i vrijednim automobilima. No, kad u nesreći sudjeluju čak dva njihova modela, pa sve bude snimljeno, za događaj odmah dozna cijeli svijet. Ovoga puta dogodilo se upravo to, na događanju Bugatti Grand Tour Morocco, na kojem u Maroku ovoga tjedna sudjeluje 12 vlasnika Bugattija i imaju organizirane ture, došlo je do manjeg incidenta.

Vozač Chirona Super Sport, na cesti između gradova Tanger i Tetouan, odlučio je krenuti u pretjecanje, pa je prvo zaobišao autobus, a nakon toga htio isto učiniti i s jednim Chironom Pur Sport te kamionom ispred njega. Ne uočivši ga na vrijeme, istu ideju o pretjecanju dobio je i vozač tog drugog Chirona, pa se prestrojio izravno u kolegu – izazvavši sudar, u kojem je čak bio zahvaćeni kamion. U konačnici su sva tri vozila sletjela s ceste. Vozači Bugattija navodno su prošli bez ozljeda, a stanje vozača kamiona nije prijavljeno.

Video snimka ove nezgode vrlo se brzo proširila društvenim mrežama, a lokalni je portal objavio i nekoliko (loših) fotografija nastalih nakon nemilog događaja. Šteta je, vrlo lako moguće, milijunska.