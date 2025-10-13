Mazda 6e - 'japanska' limuzina na struju

Kupcima se nude dvije razine opreme, Takumi i Takumi Plus, kao i dvije izvedbe snage uz dvije baterije od 68,8 kWh i 80 kWh

Električne limuzine do nedavno i nisu bile previše zastupljene na sve većem tržištu električnih modela. Ta činjenica se polagano mijenja uz nedavno pridošli BYD Seal, odnosno upravo došlu Mazdu 6e. Tako Tesla Model Y i recimo Volkswagen ID.7 dobivaju sve brojniju konkurenciju. Mazda je do sada imala električni model MX-30, ali s obzirom na malenu bateriju, bio je namijenjen prvenstveno gradskoj upotrebi. Sada je stigla poznata 'šestica', a koja u ovoj svojoj četvrtoj generaciji dolazi isključivo u potpuno električnom izdanju.

Ivan Cvetković

Mazda je odlučila za ovaj iznimno važan model u svojoj proizvodnoj liniji potražiti malu pomoć, a kako bi finalni proizvod bio što bolji. Znamo kako su električni automobili do najboljeg razvoja stigli u Kini, pa ne čudi što su u Mazdi odlučili udružiti snage s kineskim proizvođačem automobila Changan. Riječ je o jednom iz 'top 5' kineskih proizvođača automobila, iako je moguće da do sada niste čuli za njih. Neki od brendova su Changan, Deepal i Avatar, a pored suradnje s Mazdom, imaju i suradnju s Fordom te JMC-om.

Kineska suradnja

Dok je kineski partner bio zadužen za tehnički razvoj, odnosno pogonske elektromotore i bateriju, japanski dio sinergije dao je svoj obol dizajnu. Dobro znamo kako je dizajn iznimno bitan europskim kupcima, a tu je Mazda odradila jako dobar posao. Mazda 6e i dalje ima proporcije modela Deepal L07 (kineski brat), a što uključuje relativno neobičan stražnji kraj s visoko postavljenim svjetlima. pitanja.

Ivan Cvetković

Na prednjem dijelu vozila primijenjen je trend odvojenih dnevnih svjetala s manjim odvojenim projektorima prednjih svjetala. Ona su skrivena u crnom dijelu prednje maske. Pogledamo li koje su boje bili dostupni modeli na domaćoj prezentaciji, ovo je još jedna potvrda uspješne Soul Red Crystal crvene boje. Ista je kao na dosadašnjem izdanju modela Mazda6.

Spojler i nije uobičajen

Iako izgleda kao limuzina s malim poklopcem prtljažnika, zapravo je liftback. Naime, na stražnjem su dijelu peta vrata, a ne poklopac prtljažnika. Zanimljivost stražnjeg dijela svakako je stražnji spojler, a koji se električno podiže pri brzinama na autocesti - to izgleda cool. Ipak, kada je spušten, umjesto da bude u ravnini s gornjim rubom stražnje svjetlosne trake, postoji razmak koji izgleda kao da ima fiksno stražnje krilo. To izgleda malo čudno, kao da nije sve sjelo sna svoje mjesto. Generalno, Mazda 6e izgleda jednostavno elegantno, sportski i prilično premium.

Ivan Cvetković

Nakon što se otvore vrata bez okvira na modelu 6e dočekat će vas pomalo generički interijer s nekim poznatim elementima Mazdinog dizajna. Dominantni dio je 14,6-inčni zaslon u sredini armaturne ploče. Ostatak dizajna interijera dobro pridonosi dojmu da je riječ o Mazdi. U voženom modelu korištene su vrhunske presvlake od prave kože i brušene kože boje konjaka. To su detalji koji pridonese premium osjećaju. Materijali su većinom ugodni na dodir, iako ćete u donjem dijelu pronaći tvrdu plastiku.

Premium izgled unutrašnjosti

Pripremljeno je dovoljno prostora za noge straga za nekoga tko sjedi iza vozača visokog 186 cm. Kad govorimo o prostoru, spomenimo prednji tzv. frunk od vrlo dobrih 72 litre te solidnih 466 litara prtljažnika koji se može proširiti na 1074 litre. Većina funkcija dostupna je samo putem zaslona osjetljivog na dodir - naime, na središnjoj konzoli nema fizičkih kontrola.

Ivan Cvetković

Mazda 6e je dostupna s LFP paketom baterija od 68,8 kWh u osnovnoj opremi. Pokreće je elektromotor od 190 kW / 258 KS na stražnjoj osovini, a tu je i mogućnost brzog DC punjenja od 165 kW. Veći paket NMC baterija kapaciteta je 80 kWh te se može puniti s do 90 kW. Taj se model još naziva Long Range (LR). Elektromotor kod ove izvedbe je nešto slabiji, ali vrlo dobrih 180 kW / 245 KS najveće snage. Mala baterija ima službeni WLTP domet od 470 km, dok veći paket baterija to povećava na 550 km.

Dvije verzije baterije

Mazda je u pravo vrijeme krenula s lansiranjem novog modela, a znamo li kako se ovaj tjedan zahuktavaju ovogodišnji poticaji. Mazda 6e kreće s cijenom od 43.500 eura za Takumi razinu opreme. Za Takumi Plus razinu, a kakvu smo vozili na prezentaciji, potrebna je nadoplata od 1950 eura. Tu su svijetlo smeđe kožne presvlake u kombinaciji s antilop tkaninom, električno sjenilo fiksnog panoramskog krova te prilagodljivi radarski tempomat (MRCC). LR model uz Takumi opremu stoji 45.100 eura, dok uz Takumi Plus razinu stoji 47.050 eura.

Ivan Cvetković

Bijela boja je osnovna, i za nju nije potrebna nadoplata. Ostale boje stoje od 740 do 1090 eura, a koliko stoji najatraktivnija Soul Red Crystal crvena. Nova Mazda 6e nema mogućnost ugradnje krovnih nosača, a time nema niti mogućnost korištenja krovne kutije ili prijevoza bicikala na krovu. Za sve to od pomoći je električno pokretana kuka za vuču. Može podnijeti vertikalno opterećenje od 75 kg, odnosno ima kapacitet vuče od 1500 kg. Na istu se mogu montirati nosač za bicikle ili pak stražnja kutija za stvari.

Ivan Cvetković

Mazda je za model 6e pripremila i digitalni ključ putem aplikacije za mobilne telefone. S njim je moguće dijeliti automobil bez fizičkog kontakta. Naravno, uz aplikaciju je moguće pratiti i podešavati brojne parametre vozila, i dok je ono u mirovanju, a vi udaljeni od istog.