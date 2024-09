Nissan započeo prodaju dotjeranog Qashqaija koji sada ima i Google usluge

Sada već relativno daleke 2007. godine Nissan je lansirao prvu generaciju modela Qashqai, a koji je ustvari bio začetnik kompaktnog crossover segmenta. Danas je ovdje konkurencija iznimno velika, a japanski proizvođač se i dalje trudi zadržati dosta veliki udio kupaca. Tijekom 2021. godine stigla je treća generacija, a koja je sada doživjela i dodatno pomlađivanje. O svemu bitnom upoznali smo se tijekom prezentacije koja nas je iz Zagreba odvela u susjednu Sloveniju, točnije u Rogašku Slatinu.

Nissan Qashqai

Najveće dizajnerske novosti vidljive su na prednjoj masci koja je u potpunosti izmijenjena. Sada djeluje još upečatljivije. Sastoji se od nekoliko desetaka trodimenzionalnih, sjajno crnih umetaka u obliku zareza. Na bočnim stranama prednjeg kraja najviše inačice, te iste 'zareze' krasi završna obrada polusjajne boje kroma, izvedena s pomoću folije za vruće utiskivanje.

Novi prednji kraj za veću privlačnost

Prednja svjetla sada djeluju oštrije, a ispod glavnih leća nalaze se dnevna svjetla, sačinjena od pet manjih leća koje imaju isti oblik kao 'zarezi' na prednjoj masci. Dnevna svjetla sada uokviruju leće glavnih svjetala te se u gornjem dijelu spajaju s tankim svjetlom. U dnevna svjetla ugrađeni su pokazivači smjera koji (ovisno o opremi) imaju i tehnologiju sekvencijalnog uključivanja na prednjem i stražnjem kraju.

Nissan Qashqai

I stražnji dio ima novosti, crvene svjetlosne jedinice sastavljene od četiri pojedinačna elementa koji podsjećaju na 'zareze' na prednjoj masci. Leće su sada prozirne, pa je unutrašnjost svjetala jasnije vidljiva. Novi su i naplatci, kako oni 18-colni aluminijski dijamantne obrade, tako i oni za broj odnosno dva veći. Ponuda naplataka za Qashqai jedna je od najopsežnijih u segmentu.

Nove boje, ali i paketi opreme

Proširena je paleta dostupnih boja za još tri nove nijanse. Bijela boja Pearl ima čišći pigment, a dosadašnju crnu zamijenila je snažnije pigmentirana crna boja Pearl koja oštro definira Qashqaijevu geometriju. Nova je i privlačna boja Deep Ocean koja se mijenja ovisno o osvjetljenju te se može svrstati negdje između tamno plave i metalik plavo-zelene.

Nissan Qashqai

Pored već poznatih razina opreme koje nose nazive Acenta, N-Connecta, Tekna i Tekna+, sada je tu i N-Design. Riječ je paketu koji stavljan naglasak na upečatljivijem izgledu. Pored dvobojne karoserije, tu je stakleni krov, podnožje vrata i lukovi kotača u boji karoserije, 20-colni alu naplatci, presvlake i interijer u Alcantari, automatski dvozonski klima uređaj... Osim početne razine, ostale su dobile nove presvlake sjedala. Uz njih, odnosno N-Design razinu tu je i mogućnost odabira ambijentalnog osvjetljenja u 64 boje...

Nisu izostala niti tehnička poboljšanja

Redizajnirani Qashqai donosi novi Around View Monitor proširen 3D funkcijom. Osim prikaza vozila iz ptičje perspektive, sada možete odabrati jednu od osam vanjskih kamera za lakše uočavanje moguće opasnosti. Tu je i mogućnost provjere položaja prednjih kotača kao da ih gleda straga, a što omogućuje precizno manevrira na uskim parkiralištima. Za sigurnije uključivanje na cestu koja nije dovoljno pregledna tu je širokokutna prednja kamera. Kao i u slučaju funkcije 'Memoriranja lokacije parkirnog mjesta', u navigacijsku memoriju moguće je pohraniti i nedovoljno pregledne lokacije kako bi se one automatski aktivirale kada se približite raskrižju.

Nissan Qashqai

Po uzoru na Renault modele, osvježeni Qashqai postaje prvo Nissanovo vozilo u Europi koje se isporučuje s ugrađenim Google uslugama. One dolaze u okviru multimedijskog sustava NissanConnect. Serijski je od razine N-Connecta dostupna usluga Google Maps, i to tako da se prijavite sa svojim korisničkim podacima za Google. Google Assistant omogućuje pomoć tijekom vožnje i to služeći se glasom i bez upotrebe ruku. Dovoljno je izgovoriti 'Hej Google' kako bi upravljali sustavom prozračivanja, grijanim sjedalima, funkcijama vjetrobranskog stakla ili zatražili upute do sljedećeg odredišta. Osim toga, vozači mogu telefonirati i slušati glasovne upute bez skretanja pogleda s ceste.

Poznate pogonske jedinice

Za pogon se i dalje može birati između 1,3-litrenog mild-hibridnog benzinca od 140 KS koji dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač odnosno kad je spojen Xtronic CVT mjenjačem onda ima 158 KS. To snažnije izdanje raspoloživo je i uz 4WD pogon na sva četiri kotača. Vrh ponude čini e-Power izvedba. Tu je riječ trocilindarskom benzinskom motoru s turbopunjačem, a koji služi kao generator za proizvodnju električne energije koja se uz pomoć invertera prenosi električnom motoru snage 140 kW i/ili bateriji kapaciteta 1,8 kWh. Naravno, sve to ovisi o uvjetima vožnje. Spoj je to koji sam početkom godine imao prilike isprobati u nešto većem X-Trailu. Zanimljivo je da je ovaj sklop kod Qashqaija prodan već u više od 100 tisuća jedinica. Osvježeni Qashqai trenutačno se proizvodi u Nissanovoj tvornici u Sunderlandu u Ujedinjenoj Kraljevini, gdje je od predstavljanja originalnog modela 2007. proizvedeno više od 4 milijuna primjeraka.

Nissan Qashqai

Nakon više od stotinu prevaljenih kilometara mogu zaključiti kako je Nissan opet napravio dobar posao. Vozio sam N-Design verziju koja svakako ostavlja dojam luksuznijeg vozila od mnogih konkurenata u ovom iznimno traženom C-SUV segmentu. Alcantara djelomično na sjedalima, ali i oblogama vrata, odnosno prednjoj armaturi djeluju jako dobro. Ugradnjom nešto debljih stakala dobivena je još bolja zvučna izolacija. Problem tu tek 20-colni kotači, i to samo na lošim cestama gdje ne doprinose udobnosti. Nema sumnje da Qashqai ovim redizajnom dobiva dodatni vjetar u leđa. Prodaja je započela danas i novi se primjerci mogu pronaći u svim Nissan salonima. Niže su navedene i cijene raspoloživih verzija, a koje su tek nekih 120 eura više od dosadašnjih.

Izvadak iz cjenika