"Grad je rekao da im treba tri godine za postaviti ležeće policajce, pa sam ih kupio na Internetu"

San Francisco je jedan od najnaprednijih i najutjecajnijih gradova u svijetu, koji ima razrađenu prometnu strategiju i mape opasnih zona u prometu, no birokracija im je i dalje spora – pokazuje to priča Zacha Kleina, američkog poduzetnika poznatoga po tome što je osnovao video platformu Vimeo. On je, kako piše na blogu, nastanjen u San Franciscu, upravo u jednom kvartu koji je označen kao "koridor s visokim brojem ozljeda u prometu", no ceste su tamo i dalje opasne za pješake.

Uzeo stvar u svoje ruke

Nezgode se često događaju, automobili jurcaju, pa je Klein pokušao nešto učiniti po tom pitanju redovnim putem. Pisao je lokalnim vlastima još u travnju 2021. i tražio da se u kvart postave usporivači prometa, no grad mu je odgovorio da to sve ide u fazama i polako. Prošle su godine, a ništa se konkretno nije napravilo, zbog čega se u konačnici nedavno odlučio na akciju – na Amazonu je za 98 dolara kupio ležećeg policajca i dobio ga dostavljenoga na adresu već sljedećeg dana.

Da, na Amazonu ima i toga

Instalirao je prepreku samostalno i želio dokazati da je u pravu. Sjedio je pored nje i snimao kako vozači usporavaju pri nailasku na njegovo improvizirano rješenje, pa zaključio da sigurno mora postojati i bolji način da se promet smiri – nešto između birokratskog sporog procesa i kupnje uspornika s Amazona. Svoju je instalaciju uklonio, ali je, kaže, privukao pozornost nadležnih, koji su mu prihvatili prijavu problema. Međutim, priča i dalje nema sretan kraj. "Bilo je to prije 35 mjeseci, a mi i dalje nemamo ležeće policajce", zaključio je Klein.