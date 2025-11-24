Japanski tuner pretvara VW Bubu i Golf u prave terence

Japanska tvrtka Ludix specijalizirala se za pretvaranje standardnih Volkswagenovih modela u avanturistička vozila. Sada su im na redu Buba i Golf

Japan je posljednjih godina preplavljen valom posebnih automobilskih izdanja i konverzija usmjerenih na boravak na otvorenom. Iako mnoge od njih dolaze izravno od velikih proizvođača, jedan lokalni tuner posebno se ističe svojim jedinstvenim pristupom. Prema pisanju portala Carscoops, tvrtka Ludix stvorila je ime izrađujući avanturističke prerade temeljene na Volkswagenovim modelima.

Tim iz Ludixa svoj cilj opisuje kao stvaranje vozila "za posao, igru i sve ostalo". Iako su trenutno fokusirani na modele Volkswagen New Beetle, Beetle i Golf, tvrtka ima ambiciozne planove za širenje ponude na modele Mercedesa, Porschea i Audija.

Baja duh u JDM stilu

Priča počinje s modelom New Beetle (1997.-2011.). Ludix transformira ovaj model u automobil koji je spreman za zahtjevne staze. Značajno povišen ovjes, novi kotači omotani Toyo Open Country gumama i mat folija diktiraju ton vozila.

Prilagođeni detalji uključuju "bull bar", proširenja blatobrana, krovni nosač s rezervnim kotačem i dodatnim LED osvjetljenjem te stražnji nosač za prtljagu ili opremu. Ispod svega toga, automobil zadržava svoj serijski 2,0-litreni TSI motor, koji je ostao nepromijenjen, ali i dalje poprilično sposoban.

Foto: Ludix

Ludix se nije zaustavio samo na tome. Tuner nudi i konverziju za posljednju generaciju Bube (2011.-2019.), koja vizualno podsjeća na tvorničku Dune opremu. Ova verzija zadržava mnoge iste elemente, uključujući čelične naplatke, all-terrain gume, proširenja blatobrana, krovni nosač i dvobojnu foliju, iako je povišenje ovjesa nešto blaže nego kod starijeg modela.

Foto: Ludix

Golf VII kao duhovni nasljednik Golfa Country

Prelazak na Golf VII donosi sličnu avanturističku formulu. Rezultat izgleda daleko robusnije od Volkswagenovog vlastitog Golf Alltracka, koji se prodavao isključivo kao karavan te je duhom puno bliži kultnom Golfu Country iz 90-ih godina.

Osnove ostaju iste pa su tu tako crni čelični naplatci omotani prianjajućim terenskim gumama i povišeni ovjes. Udaljenost od tla povećana je za oko 70 mm, čineći ovog Golfa višim čak i od standardnog Tiguana.

Foto: Ludix

Detalji su također pomno osmišljeni. Branici dobivaju posebnu teksturiranu završnu obradu koja imitira neobojenu plastiku, ne radi uštede, već radi otpornosti na udarce kamenčića i ogrebotine. Kupci mogu upariti ove izmjene s prilagođenim folijama, naljepnicama, krovnim nosačem i pomoćnim LED svjetlima za potpuni avanturistički izgled.

Zanimljivo je da je prikazani model baziran na Golfu Comfortline BlueMotion s 1,2-litrenim TSI motorom i pogonom na prednje kotače. Međutim, isti dijelovi bi najvjerojatnije bili kompatibilni s bilo kojim Golfom VII, uključujući one s 2.0 TDI motorom i 4Motion pogonom na sve kotače, što bi značajno povećalo terenske sposobnosti.

Foto: Unsplash

Cijena nadogradnje

Ludix svoje kreacije nudi u nekoliko oblika: kao kompletna vozila, pakete za konverziju ili pojedinačne komponente za postojeće vlasnike.

Paket GNC za Golf VII košta između 550.000 i 900.000 jena (što je otprilike 3.000 do 5.000 eura prema trenutnom tečaju) povrh cijene samog automobila. S druge strane, nadogradnje za New Beetle mogu doseći cijenu od 1,7 milijuna jena (oko 9.300 eura).