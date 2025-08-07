Najniža VW Buba na svijetu hit je na TikToku

Automobil od kojeg su ostali samo krov i hauba, a ipak je nekako u voznom stanju, rad je jednog Amerikanca, a posljednjih dana njegove snimke kruže društvenim mrežama

Više milijuna pregleda na TikToku prikupio je ovih dana video koji plijeni pozornost, jer izgleda kao da je riječ o "glitchu", grešci u videoigri, pri kojoj je automobil "potonuo" u cestu, ali ostao funkcionalan. No, ipak je riječ o stvarnom videu – Volkswagen Buba prerezana je uzduž vozila, od nje su ostali samo krov i hauba, a spretni majstor u ostatak je karoserije uspio ugraditi pogon, sakriti kotače, pa se tako voziti uokolo.

Autor Bube, koju naziva "Half Ass" (prijevod, pretpostavljamo, nije potreban) je Teksašanin Steve Lodi. Vozilo pokreće maleni pogon karting bolida, uz prijenos i kotače posuđene iz Hondinog skutera, a prerada je nastala u samo par dana prije otprilike dvije godine. Od tada je automobil uređen za izložbe, a gdje god da se pojavi za njime se okreću svi.

U nastavku pogledajte nekoliko videa ove "polu-bube", koji su hit na društvenim mrežama, a u slučaju da vas zanima priča o tome kako je nastala, nju možete pronaći na ovom linku. Prerada bila inspirirana službeno najnižim automobilom na svijetu, Fiat Pandom iz Guinnessove knjige rekorda, o kojoj smo također nedavno pisali.