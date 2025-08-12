Stara Corolla dobila srce Yarisa GR: Jurilica s 300 KS i 4x4 pogonom

Njemački tuner JP Performance stvorio je jedinstveni restomod. Uzeli su karoseriju Corolle iz 90-ih i u nju ugradili kompletnu mehaniku, motor i pogon modernog GR Yarisa, ciljajući na TUV certifikat

Generacija E110 Toyote Corolle možda je poslužila kao osnova za pobjednički WRC rally automobil, no njezine cestovne inačice nikada nisu dosegle pravi hot hatch status. To je odlučio ispraviti njemački tuner JP Performance GmbH, koji je siluetu Corolle iz devedesetih spojio s mehaničkim srcem modernog Yarisa GR, stvarajući unikat koji spaja retro dizajn s ozbiljnim performansama.

Kako navodi Carscoops, ovaj nekonvencionalni projekt započeo je potpunim ogoljivanjem karoserije donatorske Corolle. Nakon toga, ugrađeni su dublji branik sa spliterom, stražnje krilo i široki blatobrani koji automobilu daju agresivan trkaći izgled. Zanimljivo je da je međuosovinski razmak Corolle E110 od 2.461 mm nešto kraći od onog na Yarisu GR koji mjeri 2.560 mm, no karoserija je sada znatno šira.

Cijeli projekt baziran je na modernoj platformi. Unutrašnjost, s rally instrumentnom pločom i kockastom središnjom konzolom, otkriva da je automobil posudio šasiju, pogonski sklop i interijer od redizajniranog Yarisa GR. Ispod poklopca motora nalazi se tvornički 1,6-litreni trocilindrični turbo motor koji razvija 300 KS (224 kW) i 400 Nm okretnog momenta. Snaga se prenosi na sva četiri kotača putem šest-stupanjskog ručnog mjenjača i Toyotinog naprednog GR-Four AWD sustava.

Screenshot: YouTube

Ova snaga gotovo je identična onoj koju je razvijao 2,0-litreni motor u legendarnoj Toyoti Corolli WRC, koju su u sezonama 1998. i 1999. vozili Carlos Sainz i Didier Auriol. Za usporedbu, najsnažnija cestovna verzija Corolle E110 imala je 1,6-litreni četverocilindraš sa skromnih 109 KS. Srećom, modernizirana jurilica sada leži na najnovijoj TNGA šasiji, koja je značajno kruća od originalne, a opremljena je i GR-podešenim ovjesom te znatno većim kočnicama, što u potpunosti transformira upravljivost i voznu dinamiku.

JP Performance je na svom YouTube kanalu objavio videozapise koji pokazuju da je ovo tek početak. "Yarolla" će uskoro dobiti novi set aluminijskih naplataka marke Compromotive i KW V4 Clubsport ovjes koji će dodatno smanjiti visinu od tla. U planu je i ugradnja intercoolera te Milltek ispušnog sustava.

Najambiciozniji dio projekta je namjera tunera da za ovaj automobil dobije TUV certifikat, što bi ga klasificiralo kao legalan unikat za cestovnu upotrebu u Njemačkoj i Europi. Nije poznato hoće li ga nakon završetka ponuditi na prodaju, no sigurni smo da bi mnogi obožavatelji Toyota GR modela željeli posjedovati ovaj ludi hot hatch koji spaja izgled devedesetih s performansama današnjice.