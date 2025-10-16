Waymu smjestili spačku: naručili 50 robotaksija u slijepu ulicu

Jedan je 23-godišnji tehnološki entuzijast okupio 50 ljudi kako bi istovremeno naručili Waymo vozila na istu lokaciju, u šaljivom pokušaju uzrokovanja kaosa i testiranja reakcije tvrtke

Riley Walz, 23-godišnji "tehnološki šaljivdžija" koji vodi relativno popularan račun na društvenoj mreži X, postao je viralan nakon objave o, kako ga je sam nazvao, "prvom Waymo DDoS napadu na svijetu". Njegova akcija odnosila se na masovno pozivanje robotaksija američke kompanije Waymo na jednu lokaciju – najdužu slijepu ulicu u San Franciscu. Sve se odigralo još u srpnju, no organizator neslane šale tek je sad odlučio s pričom izići u javnost.

"DDoS napad" na robotaksije

Koncept DDoS-a (Distributed Denial-of-Service) označava zlonamjerni kibernetički napad u kojem haker pokušava preplaviti svoju metu brojnim istovremenim upitima, s ciljem zagušenja mreže i prekida usluge. Obično se tu misli na internetske servere, no u ovom slučaju riječ je o stvarnim vozilima. Ideja je bila vidjeti što će se dogoditi ako ih previše odjednom stigne na premaleni prostor, tj. kako će sustav reagirati na iznenadni porast potražnje.

Iako je Walzova namjera bila više nestašna negoli zlonamjerna, napad je bio donekle uspješan. U svojoj objavi na X-u protekloga vikenda Walz je detaljno opisao plan. U sumrak, kaže, 50 ljudi je na odabranoj lokaciji istovremeno koordinirano naručilo Waymo robotaksije.

The plan? At dusk, 50 people went to San Francisco's longest dead-end street and all ordered a Waymo at the same time.



The world's first: WAYMO DDOS pic.twitter.com/DEDH0tdMKP — Riley Walz (@rtwlz) October 12, 2025

Kad je flota samovozećih automobila na kraju stigla, Walz i njegovi "suradnici" nisu se ni potrudili ući u njih. Robotaksiji su se pojavili, čekali putnike, pa otišli nakon desetak minuta i naplatili svakom od klijenata po 5 dolara naknade za nedolazak.

"Svi su bili ushićeni, a kada bi se pojavio još jedan automobil, čulo se navijanje. Možda su 3 ili 4 prava vozača prolazila, svi su se smijali i samo vozili uokolo", opisuje Walz situaciju na koju je, kaže, Waymo prilično dobro reagirao. Kad je njihov sustav prepoznao da je preplavljen lažnim zahtjevima, aplikacija za naručivanje vožnji onemogućila je sve nove narudžbe unutar dva susjedna kvarta sve do jutra.