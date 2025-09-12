Euro NCAP: kineski i turski automobili postavili visoke standarde

Turski proizvođač električnih automobila Togg i kineski brend Firefly, dio grupe NIO, postigli su izvanredne rezultate na standardiziranim testovima sigurnosti, dokazujući da i novi, cjenovno pristupačniji modeli nude najvišu razinu zaštite. Iako su to imena koja vjerojatno niste čuli, a njihove automobile još niste vidjeli na cestama, kažu iz Euro NCAP-a, upravo oni postavili su nove standarde na europskoj automobilskoj sceni.

Prva dva europska modela iz Togga, kao i debitantski model Fireflyja, postigli su izvanredne rezultate na rigoroznim novim testovima sigurnosti, osvojivši maksimalnih pet zvjezdica. Ti rezultati pokazuju da etablirani proizvođači dobivaju ozbiljnu konkurenciju iz neočekivanih smjerova. Turski Togg, osnovan 2018. godine, i Firefly, novi brend iz kineske grupacije NIO, demonstrirali su da inovativni inženjering i posvećenost sigurnosti omogućuju i novim markama postizanje vrhunskih performansi, što donosi velike koristi za krajnje kupce, ističe se u izvješću Euro NCAP-a.

Turska ofenziva s potpisom Pininfarine

Togg je tako nedavno svoja prva dva modela za europsko tržište: obiteljsku električnu limuzinu T10F i električni SUV T10X. Oba vozila nagrađena su s pet zvjezdica, pri čemu je T10F postigao impresivnih 95% u kategoriji zaštite odraslih putnika, a T10X tek neznatno niži rezultat od 94%. Ove ocjene svrstavaju ih među automobile s najboljim performansama koje je Euro NCAP ikada testirao. Oba modela pokazala su se jednako konkurentnima u zaštiti djece (85%), kao i pješaka i biciklista, a njihovi sustavi za pomoć vozaču također su pružili robusnu sigurnost.

S ambicijom izvoza milijun električnih automobila na europska tržišta do 2030. godine, Togg planira proširiti svoju ponudu na pet modela. Dizajn karoserije za SUV i limuzinu potpisuju renomirana talijanska kuća Pininfarina i Murat Günak, dizajner turskog podrijetla koji je vodio dizajnerske odjele u Peugeotu, Mercedes-Benzu i Volkswagen grupi.

Veličina nije presudna

Konkurenciju je zaoštrio i Firefly, novi brend kineske grupe NIO, lansiranjem svog prvog istoimenog električnog automobila. Njegov rezultat od pet zvjezdica na Euro NCAP testu uzdrmao je segment malih električnih vozila, gdje se natječe s modelima kao što su Mini Cooper E i Renault 5. Posebno se ističe ocjena od 96% za zaštitu odraslih putnika, što je najviši rezultat za bilo koji putnički automobil testiran od početka 2024. godine.

Ovaj rezultat služi kao ilustracija da najveći automobili nisu nužno i najsigurniji. Kroz istraživanje i razvoj, inovativni inženjering i predanost sigurnosti, proizvođači novog vala cjenovno pristupačnih električnih vozila dokazuju da je moguće postići najvišu ocjenu. S porastom broja manjih i povoljnijih električnih automobila, potrošači dobivaju pristup izvrsnim vozilima koja ne rade kompromise po pitanju sigurnosti – zaključuje Euro NCAP s pohvalama na račun novih igrača na europskom automobilskom tržištu.

Tradicionalne marke razočarale

Stručnjaci Euro NCAP-a u novoj su rundi ukupno testirali 18 modela, a s četiri zvjezdice u tom su društvu ocijenjeni automobili marki za koje to možda ne bismo očekivali: BMW Serije 1, Citroën C5 Aircross, Suzuki e VITARA te njezin "blizanac", Toyota Urban Cruiser. BMW Serije 1 dobio je nižu ocjenu zbog slabe zaštite prsnog koša i lijeve noge vozača u testu frontalnog zamaknutog sudara, kao i nogu suvozača. Slično tome, u testu frontalnog sudara u krutu prepreku, zaštita prsnog koša vozača koju nude e VITARA i Urban Cruiser ocijenjena je kao slaba, a zaštita glave stražnjeg putnika kao granična. Citroënov C5 Aircross izgubio je bodove u kategorijama zaštite ranjivih sudionika u prometu i sustava za pomoć u vožnji.

Audi Q4 e-tron, Hyundai IONIQ 9, MINI Aceman i smart #5 su SUV-ovi dobro etabliranih marki, a svi su postigli vrlo dobar niz rezultata tijekom Euro NCAP testova, osiguravši si time ocjenu od pet zvjezdica. Na testiranju se našlo još i pet kineskih modela, za koje se ističe da su isporučili konkurentnu razinu sigurnosti i također se ovjenčali s pet zvjezdica. Naposlijetku, izvješće kaže da su, unatoč osvojenoj ocjeni od pet zvjezdica, Lynk & Co 08 i Volkswagen ID.Buzz zamalo izgubili tu petu zvjezdicu zbog loše zaštite pješaka.

Skupna tablica najnovijih rezultata Euro NCAP-a