Euro NCAP objavio finalne rezultate za 2025.: Mercedes CLA i Mazda CX-5 među najboljima

Organizacija Euro NCAP objavila je rezultate posljednjeg kruga svojeg testiranja sigurnosti vozila za 2025. godinu, u kojem se posebno istaknuo novi Mercedes CLA. Ovaj model, dostupan u električnoj i benzinskoj izvedbi, ostvario je maksimalnih pet zvjezdica postigavši visoke ocjene u sve četiri ocjenjivane kategorije. Uz rezultat od 94% za zaštitu odraslih putnika i 89% za zaštitu djece, CLA je pohvaljen i zbog sposobnosti automatskog prepoznavanja dječje sjedalice te isključivanja relevantnih zračnih jastuka. Uz Mercedes, status sigurnosnih lidera s pet zvjezdica potvrdili su Mazda CX-5, Deepal S05, Porsche Cayenne te Volkswagen T-Roc.

Dok su Porsche Cayenne i VW T-Roc postigli izvrsnih 91% za zaštitu odraslih, Mazda CX-5 posebno se istaknula u kategoriji zaštite ranjivih sudionika u prometu, poput pješaka i biciklista, s ocjenom od 93%. Mazdin sustav za sprječavanje otvaranja vrata pred nadolazeće bicikliste ili vozila istaknut je kao ključna sigurnosna značajka, slično kao i kod Mercedesa CLA. Iako je kineski Deepal S05 ostvario visokih 94% za zaštitu odraslih, Euro NCAP je uputio kritiku proizvođaču zbog modela S07, testiranog ranije, jer je dopušteno trajno isključivanje upozorenja na distrakciju vozača umjesto poboljšanja robusnosti sustava.

Posebnu pažnju na testiranju privukao je novi Hyundai NEXO, tek treći automobil na vodikov pogon koji su testirali stručnjaci Euro NCAP-a. NEXO se pokazao ravnopravnim konvencionalnim SUV vozilima, sugerirajući potrošačima da alternativni izvori energije ne znače kompromis u pogledu sigurnosti. S druge strane, važnost odabira dodatne sigurnosne opreme demonstrirana je na primjeru Kije EV4. Standardna verzija ovog vozila dobila je četiri zvjezdice, dok je model opremljen opcionalnim paketom "DriveWise ADAS", koji uključuje dodatne radare za izbjegavanje sudara, zaslužio maksimalnih pet zvjezdica.

U kategoriji vozila s četiri zvjezdice našli su se novi Alpine A390, Kia PV5, Jeep Compass te Toyotini modeli Aygo X i Yaris. Električni sportski model Alpine A390 zabilježio je rezultat od 74% za zaštitu odraslih putnika, što je identično rezultatu znatno manje i cjenovno pristupačnije Toyote Yaris. Većina ovih vozila, uključujući Jeep Compass i Toyotu Aygo X, izgubila je ključne bodove zbog nedostatka učinkovitijih sustava za izbjegavanje sudara, čime su u ovom krugu testiranja ostali ispod najviše razine sigurnosnih standarda – no i dalje su to vrlo sigurni automobili.

"Kako se bliži kraj 2025. godine, Euro NCAP i dalje bilježi impresivne rezultate. To posebno zadovoljava s obzirom na to da je ove godine testirano više automobila nego bilo koje prethodne godine u povijesti organizacije. Uglavnom, proizvođači automobila nastavljaju reagirati na naša nepristrana i rigorozna testiranja, poboljšavajući sigurnost svojih modela, generaciju po generaciju. S novim protokolima koji će biti na snazi ​​od 2026. godine, ljestvica će se podići još više i radujemo se pozitivnim reakcijama proizvođača automobila jer će i dalje davati prioritet pasivnoj i aktivnoj sigurnosti potrošača", zaključio je godinu dr. Aled Williams, programski direktor u Euro NCAP-u. Detaljan pregled rezultata posljednje runde testiranja po aktualnim standardima donosimo u nastavku.