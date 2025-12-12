Euro NCAP objavio finalne rezultate za 2025.: Mercedes CLA i Mazda CX-5 među najboljima

U posljednjem krugu testiranja za 2025. godinu Mercedes CLA ostvario je vrhunske rezultate, dok su Mazda CX-5, Porsche Cayenne i VW T-Roc također potvrdili status najsigurnijih vozila s pet zvjezdica

Autonet.hr petak, 12. prosinca 2025. u 08:32

Organizacija Euro NCAP objavila je rezultate posljednjeg kruga svojeg testiranja sigurnosti vozila za 2025. godinu, u kojem se posebno istaknuo novi Mercedes CLA. Ovaj model, dostupan u električnoj i benzinskoj izvedbi, ostvario je maksimalnih pet zvjezdica postigavši visoke ocjene u sve četiri ocjenjivane kategorije. Uz rezultat od 94% za zaštitu odraslih putnika i 89% za zaštitu djece, CLA je pohvaljen i zbog sposobnosti automatskog prepoznavanja dječje sjedalice te isključivanja relevantnih zračnih jastuka. Uz Mercedes, status sigurnosnih lidera s pet zvjezdica potvrdili su Mazda CX-5, Deepal S05, Porsche Cayenne te Volkswagen T-Roc.

Dok su Porsche Cayenne i VW T-Roc postigli izvrsnih 91% za zaštitu odraslih, Mazda CX-5 posebno se istaknula u kategoriji zaštite ranjivih sudionika u prometu, poput pješaka i biciklista, s ocjenom od 93%. Mazdin sustav za sprječavanje otvaranja vrata pred nadolazeće bicikliste ili vozila istaknut je kao ključna sigurnosna značajka, slično kao i kod Mercedesa CLA. Iako je kineski Deepal S05 ostvario visokih 94% za zaštitu odraslih, Euro NCAP je uputio kritiku proizvođaču zbog modela S07, testiranog ranije, jer je dopušteno trajno isključivanje upozorenja na distrakciju vozača umjesto poboljšanja robusnosti sustava.

Posebnu pažnju na testiranju privukao je novi Hyundai NEXO, tek treći automobil na vodikov pogon koji su testirali stručnjaci Euro NCAP-a. NEXO se pokazao ravnopravnim konvencionalnim SUV vozilima, sugerirajući potrošačima da alternativni izvori energije ne znače kompromis u pogledu sigurnosti. S druge strane, važnost odabira dodatne sigurnosne opreme demonstrirana je na primjeru Kije EV4. Standardna verzija ovog vozila dobila je četiri zvjezdice, dok je model opremljen opcionalnim paketom "DriveWise ADAS", koji uključuje dodatne radare za izbjegavanje sudara, zaslužio maksimalnih pet zvjezdica.

U kategoriji vozila s četiri zvjezdice našli su se novi Alpine A390, Kia PV5, Jeep Compass te Toyotini modeli Aygo X i Yaris. Električni sportski model Alpine A390 zabilježio je rezultat od 74% za zaštitu odraslih putnika, što je identično rezultatu znatno manje i cjenovno pristupačnije Toyote Yaris. Većina ovih vozila, uključujući Jeep Compass i Toyotu Aygo X, izgubila je ključne bodove zbog nedostatka učinkovitijih sustava za izbjegavanje sudara, čime su u ovom krugu testiranja ostali ispod najviše razine sigurnosnih standarda – no i dalje su to vrlo sigurni automobili.

"Kako se bliži kraj 2025. godine, Euro NCAP i dalje bilježi impresivne rezultate. To posebno zadovoljava s obzirom na to da je ove godine testirano više automobila nego bilo koje prethodne godine u povijesti organizacije. Uglavnom, proizvođači automobila nastavljaju reagirati na naša nepristrana i rigorozna testiranja, poboljšavajući sigurnost svojih modela, generaciju po generaciju. S novim protokolima koji će biti na snazi ​​od 2026. godine, ljestvica će se podići još više i radujemo se pozitivnim reakcijama proizvođača automobila jer će i dalje davati prioritet pasivnoj i aktivnoj sigurnosti potrošača", zaključio je godinu dr. Aled Williams, programski direktor u Euro NCAP-u. Detaljan pregled rezultata posljednje runde testiranja po aktualnim standardima donosimo u nastavku.

Automobil Broj zvjezdica Zaštita odraslih putnika Zaštita djece putnika Ranjivi sudionici u prometu Sustavi asistencije
Alpine A390 4 74% 85% 80% 77%
CHERY TIGGO 4 4 79% 85% 78% 80%
Deepal S05 5 94% 87% 78% 76%
EBRO s400 4 79% 85% 78% 80%
EXLANTIX ET 5 90% 85% 76% 79%
GEELY STARRAY EM-i 5 90% 87% 86% 77%
Hyundai NEXO 5 90% 85% 76% 80%
Jeep Compass 4 80% 85% 74% 66%
Kia EV4 (standardna oprema) 4 84% 85% 77% 67%
Kia EV4 (Safety Pack  oprema) 5 84% 85% 77% 78%
Kia PV5 Passenger 4 83% 85% 64% 65%
MAZDA CX-5 5 90% 89% 93% 83%
Mercedes-Benz CLA 5 94% 89% 93% 85%
MG MG4 EV URBAN 5 87% 85% 85% 80%
Mitsubishi Eclipse Cross 5 83% 86% 82% 70%
Porsche Cayenne 5 91% 89% 81% 79%
Renault Clio 4 79% 82% 80% 73%
Toyota Aygo X 4 73% 72% 83% 68%
Toyota Yaris 4 72% 84% 83% 72%
VW T-Roc 5 91% 87% 87% 77%


Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi