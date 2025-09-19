MG 3 prošao s četiri zvjezdice unatoč kritičnom propustu u mehanizmu sjedala

Novi model kineskog proizvođača pokazao je ozbiljan nedostatak na Euro NCAP-ovom crash testu, što otvara pitanja o zaštiti vozača u već prodanim vozilima. MG kaže da će poraditi na problemu

Autonet.hr petak, 19. rujna 2025. u 00:42

Najnoviji model MG 3, nekad britanskog proizvođača koji je danas u kineskom vlasništvu, pretrpio je kritičan sigurnosni kvar tijekom testiranja Euro NCAP-a. U posljednjoj rundi crash testova njegov rezultat nije bio uključen, već je objavljen nešto kasnije, a sada doznajemo i točne razloge za to. Naim, tijekom testa frontalnog sudara inženjeri Euro NCAP-a utvrdili su da je mehanizam za pričvršćivanje vozačevog sjedala zakazao.

Takav kvar na podešavanju sjedala dosad nije zabilježen u povijesti testiranja Euro NCAP-a, koja se provode od 1997. godine. Kvar je uzrokovao uvijanje sjedala, što je dovelo do pojačanih sila na desnoj nozi testne lutke i posljedično slabije ocjene zaštite za taj dio tijela. Nezgodan je ovo problem za proizvođača koji se desetljećima ponosio sloganom "Safety Fast" ("Sigurnost na brz način"). Unatoč kritičnom problemu, automobil je dobio ocjenu od četiri zvjezdice, što je izazvalo pitanja o metodologiji ocjenjivanja.

Reakcija proizvođača i ocjena

Euro NCAP je podijelio svoje nalaze s MG-jem, koji je u početku tvrdio da je kvar posljedica nepravilnog zaključavanja sjedala na mjesto prije testa. Međutim, nakon što je utvrđeno da je sve provjereno prema standardnoj proceduri, MG se obvezao poboljšati dizajn mehanizma.

Unatoč ozbiljnosti problema, sustav bodovanja Euro NCAP-a trenutačno ne dopušta umanjenje ocjene ili poništavanje rezultata u slučaju kvara takve komponente, pa je MG 3 zadržao četiri zvjezdice. Dodatni problem utvrđen je i kod zračnog jastuka vozača, gdje je glava lutke probila jastuk i udarila u upravljač, zbog čega je zaštita glave ocijenjena tek kao "adekvatna".

Izmjene na budućim vozilima

Nakon nalaza Euro NCAP-a MG je najavio da će od kolovoza implementirati promjene na mehanizmu za vozačevog sjedala, a od listopada i na zračnom jastuku vozača. Međutim, ove promjene neće se provoditi na vozilima koja su već isporučena kupcima.

Euro NCAP će procijeniti učinkovitost ovih promjena nakon što budu dostupne te je svoje nalaze podijelio s uredom za homologaciju vozila koji je certificirao MG 3 za prodaju diljem EU. To tijelo će odlučiti je li potrebno pokrenuti opoziv već prodanih vozila kako bi se otklonio utvrđeni sigurnosni rizik.



