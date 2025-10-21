Porsche patentirao W12 motor s tri reda cilindara

Objavljen je patent za novu konfiguraciju W12 motora koji koristi zračnu komoru na vrhu za izravniji i hladniji usis zraka, no njegova primjena u serijskim modelima ili utrkama ostaje neizvjesna

Proizvođač sportskih automobila Porsche radi na razvoju nove verzije motora s unutarnjim izgaranjem, čiji su detalji nedavno postali javni. Iako je tvrtka podnijela zahtjev za patentom prošle godine, on je tek sada objavljen, a otkriva kompleksnu konfiguraciju W12 motora s tri reda cilindara. U prijavi se ne ulazi u mnogo specifičnosti, ali se napominje da su "cilindri motora s unutarnjim izgaranjem raspoređeni u W-obliku", uz nekoliko skica koje otkrivaju otprilike kako bi to moglo izgledati u praksi.

Inovativan dizajn

Patentna dokumentacija navodi niz poboljšanja u odnosu na postojeće W12 motore. Porsche tako spominje "višestruke prenosti s ne-trivijalnim poboljšanjima" u performansama. Patent se fokusira na upečatljiv raspored cilindara u tri reda, koji vizualno podsjeća na slovo W, za razliku od češćih rješenja koja izgledaju kao dva spojena motora V-konfiguracije.

U patentu se dalje navodi da "svaki cilindar ima najmanje jedan usisni i jedan ispušni otvor". Ključna inovacija je "zračni plenum", odnosno zračna komora smještena na gornjoj strani motora. Njome se, navodno, omogućuje da zrak struji u usisne kanale "odozgo" ili da ga klip usisava direknto, u ravnoj liniji, dakle bez zakrivljenosti pri usisu. Takav dizajn osigurava jasno odvajanje između dovoda zraka i ispuha, a skraćivanjem rute zraka održava ga hladnijim pri usisu.

Glavno pitanje ostaje hoće li se ovaj koncept prenijeti u buduće serijske modele ili trkaće automobile, pogotovo danas, kad je gotovo svaka inovacija u automobilima vezana za trend elektrifikacije. Iako patent prikazuje W12 izvedbu, Porsche je naznačio da bi se sličan princip mogao koristiti i na motorima s drugačijim brojem cilindara.