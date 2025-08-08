Bugatti predstavio jedinstveni model Brouillard, prvi iz ekskluzivnog programa Solitaire

Brouillard je prvi unikatni model iz limitiranog programa Solitaire, koji spaja vrhunsku personalizaciju i umjetnost "coachbuildinga" u skladu sa stoljetnom tradicijom marke

Autonet.hr petak, 8. kolovoza 2025. u 06:00

Već više od stoljeća marka Bugatti njeguje umjetnost coachbuildinga, tj. izrade jedinstvenih vozila po narudžbi. Danas poznata kao Bugatti Rimac, kompanija otkriva Solitaire, svoj novi ultra-ekskluzivni program posvećen stvaranju potpuno unikatnih automobila, s vrhunskom pažnjom za detalje, personalizaciju i majstorsku izradu. Prva kreacija iz tog programa je Brouillard, jedinstveni coupé inspiriran omiljenim konjem osnivača marke, Ettorea Bugattija.

Jedinstvena "magla"

Brouillard (u prijevodu magla, što je i registracija koju nosi Nevera Mate Rimca i očito nastavak odgovora na kritike o tome kako on samo "prodaje maglu") je izrađen na najsnažnijoj verziji Bugattijeve platforme s W16 motorom od 1.600 KS koja predstavlja vrhunac gotovo dvadeset godina inženjerskog razvoja. Dizajn automobila fokusira se na fluidne, organski oblikovane površine koje podsjećaju na mišićavo tijelo konja. Na njemu nema oštrih linija, već skulpturalna elegancija i jednostavnost koja skriva tehničku kompleksnost, opisan je ovaj unikatni model iz Bugattija.

Donja trećina vozila izvedena je u tamnim tonovima koji se vizualno povezuju sa sjenom samog automobila. Gornje dvije trećine u zelenoj boji stvaraju dojam lakše, dinamičnije siluete – koja izgleda niže i duže – dok kotači izgledaju proporcionalno veći. Aerodinamički elementi, poput fiksnog stražnjeg spojlera i difuzora, integrirani su u tijelo vozila, dok unutrašnjost postavlja nove standarde luksuza i zanatske izvrsnosti.

Materijali uključuju tkanine s uzorkom tartana, konjsku dlaku i zeleno tonirani ugljikov kompozit, uz aluminijske detalje i stakleni krov koji povezuje eksterijer s interijerom. Mjenjač je izrađen iz jednog komada aluminija i sadrži ručno izrađenu skulpturu konja Brouillarda u umetku od jantara.

"Program Solitaire omogućuje nam da istražimo vizije klijenata dajući nam veću fleksibilnost u interpretaciji klasičnih Bugatti dizajnerskih elemenata. Svaki Solitaire model bit će neusporediv, s razinom pažnje prema detaljima kakva se ne viđa ni u najekskluzivnijim automobilskim kreacijama", izjavio je Hendrik Malinowski, komercijalni direktor Bugatti Rimca.

"Učiniti da nešto izgleda jednostavno zapravo je nevjerojatno složeno", dodaje Frank Heyl, direktor dizajna. "Dizajn mora integrirati sve potrebne tehnološke aspekte, svu termodinamiku i aerodinamiku hiper sportskog automobila s 1.600 KS, a istovremeno slijediti temeljnu filozofiju – koju smo postavili i mi i klijent – da Brouillard odiše dostojanstvom".

Primjerak za kolekcionara

Vlasnik ovog jedinstvenog primjerka istaknuti je kolekcionar Bugatti automobila i umjetnina obitelji Bugatti, uključujući djela Carla i Rembrandta Bugattija. Brouillard automobil je zamišljen kao spoj svih umjetničkih pravaca obitelji Bugatti – s konjem kao glavnim simbolom Ettoreove inspiracije.

Bugatti Brouillard bit će službeno predstavljen na Monterey Car Weeku, kao prvi projekt Solitaire programa, a u sklopu kojeg će se ubuduće proizvoditi najviše dva vozila godišnje, koristeći postojeće pogonske sklopove, ali s jedinstvenim karoserijama i interijerima.

 

Introducing BROUILLARD, the inaugural masterpiece from Programme Solitaire – the bold new expression of BUGATTI’s...

Posted by Bugatti on Thursday, August 7, 2025


