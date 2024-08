Dolaskom modela Temerario cijela gama Lamborghinija je elektrificirana

Lamborghini Temerario ugledao je svjetlo dana protekloga vikenda na Car Weeku u Montereyu, mjestu gdje su se okupili ljubitelji hiperautomobila i luksuza. Novi model, nakon Urusa SE i nedavno predstavljenog Revuelta, zaokružuje ponudu ove marke, pa su sada svi njihovi novi modeli djelomično elektrificirani hibridnim sustavima. Iako Temerario u prijevodu znači "nepromišljen", čini se da su u Lamborghiniju itekako promislili o njegovom pogonu i karakteru.

Središnje smješten benzinski motor je novi 4-litreni twin-turbo V8, razvijen i proizveden u potpunosti u pogonima u Sant’Agati Bolognese. Prvi je to motor superautomobila za serijsku proizvodnju s brzinom okretaja od čak 10.000 o/min. On, zajedno s tri elektromotora snage po 110 kW, novom automobilu daje najvišu brzinu od 340 km/h, a ubrzanje do 100 km/h za 2,7 sekundi. Ukupna snaga hibridnog pogona je 920 KS.

Elektromotori su smješteni sprijeda (za svaki kotač po jedan), dok je treći smješten između motora i mjenjača. To osigurava Temerariu linearno ubrzanje od nule, bez "rupa" pri prebacivanju brzina, ali i uklanja turbo rupu, popunjavajući nedostatak snage iz klasičnog motora snagom struje. Korištenjem elektropogona ovaj model bilježi čak 50% manje štetnih emisija od prethodnika mu, Huracana. Bateriju, kapaciteta 3,8 kWh, puni se regenerativno tijekom vožnje, ali ju je moguće dopuniti i priključivanjem na punionicu ili običnu kućnu utičnicu. Za prijenos snage zadužen je 8-stupanjski sekvencijalni mjenjač s dvostrukom spojkom.

Pogled na eksterijer otkriva ravne linije i prilično čist dizajn, u kojem su izraženi prepoznatljivi šesterokuti. Agresivna klinasta linija nije mogla biti izbjegnuta, a cijeli automobil vizualno je nagnut prema naprijed, jer straga ima kotače od 21", a sprijeda od 20".

Unutrašnjost je očekivano luksuzna i moderna, kokpit je inspiriran borbenim avionima, a materijali mogu varirati od ugljikovih vlakana, preko metala do kože, sve prema želji kupca. Grafike na središnjem infotainment zaslonu od 12,3" također su vođene šesterokutima, dok suvozač također pred sobom ima ekran od 9,1" kako bi mogao pratiti sve ključne podatke o vožnji.

Temerario će na tržište u drugoj polovici sljedeće godine, a očekivana početna cijena je oko 270.000 eura.