Hyundai gasi i30 karavan

Hyundaijev šef za Europu potvrdio je kraj za i30 karavan zbog slabe potražnje i veće profitabilnosti SUV modela. Time se nastavlja globalni trend napuštanja tradicionalnih karoserijskih oblika u autoindustriji

Hyundai je spreman zatvoriti poglavlje o karavanima, a popularni i30 Wagon odlazi u povijest. Iako su špijunske fotografije iz prošle godine dale naslutiti da bi najpraktičnija izvedba kompaktnog modela mogla preživjeti nadolazeći redizajn, najnovije informacije govore da za karavansku izvedbu ipak nema spasa. Odluka nije stigla iz neprovjerenih izvora, već iz samog vrha tvrtke.

Naime, Xavier Martinet, predsjednik i izvršni direktor Hyundai Motor Europea, jasno je dao do znanja da karavani više nisu prioritet za marku, čime je zapečatio sudbinu njihovog posljednjeg preostalog predstavnika na europskom tržištu.

"Postoji razlog zašto ne govorimo puno o karavanima - u ovom segmentu potražnja jednostavno ne raste. Model i30 je vozilo koje je povijesno uglavnom bilo flotno vozilo, gdje je cijena često niska, a profit ne tako visok", rekao je Martinet za Auto Express.

Hyundai i30 Wagon Foto: Hyundai

Ova odluka odražava širi trend u automobilskoj industriji. Brojke se za karavane jednostavno više ne poklapaju, što potvrđuju i podaci o prodaji na europskom tržištu, tradicionalnom uporištu ovog karoserijskog oblika. Dok su SUV-ovi 2020. godine držali 41 posto tržišta, do 2025. njihov je udio skočio na nevjerojatnih 59 posto. U istom razdoblju, tržišni udio karavana pao je s 10,2 posto na samo 7,1 posto.

Proizvođačima je stoga matematika jasna - SUV-ovi, koji često dijele platformu s manjim automobilima, prodaju se po višim cijenama i donose znatno veći profit. To im omogućuje da ulažu više sredstava u istraživanje i razvoj, pogotovo u skupu tranziciju prema električnim vozilima. Martinet je globalni apetit za karavanima nazvao "minimalnim", ističući da su se kupci na ključnim tržištima poput Kine i SAD-a odavno okrenuli crossoverima i SUV-ovima.

"Svoja ulaganja i resurse za istraživanje i razvoj usmjeravate na projekte koji imaju najviše smisla. Trenutno postoji određena potražnja za karavanima, ali ne velika, tako da to ne opravdava daljnja ulaganja", pojasnio je.

Hyundai i30 Wagon, koji se na nekim tržištima prodavao i pod oznakama CW, SW i Kombi, bio je dio ponude od 2007. godine. Njegov kraj bio je donekle i očekivan, s obzirom na to da je njegov tehnički blizanac, Kia Ceed SportsWagon, već povučen iz prodaje.