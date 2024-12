Isporučen je prvi češki hiperautomobil, Praga Bohema

Češka kompanija Praga, osnovana još početkom 19. stoljeća, proizvodila je u svojoj povijesti svašta – od mostova i parnih strojeva, preko automobila, motocikala i kamiona, pa čak i zrakoplova, a danas u svojoj ponudi ima i prvi hiperautomobil nastao u toj zemlji. Njegovo je ime Bohema, zamišljen je kao trkaći bolid za stazu, ali homologiran i za cestu, no bez elektrifikacije u pogonskom sustavu. Samo čisto iskustvo benzinskog motora i brzine, to je ono što češki proizvođač želi pružiti uskom krugu svojih kupaca, spremnih istresti oko 1,5 milijun dolara (plus porez) za njihov prvi bolid ovog tipa.

Dvije godine nakon što su otkrili svoje planove i predstavili prvi prototip, prvi je primjerak Boheme isporučen kupcu, a javnost je dobila uvid i u produkcijsku inačicu. Pogoni je stražnje središno postavljeni 3,8-litarski twin turbo V6 motor snage 700 KS, ubrzava od nule do 100 km/h za 2,3 sekunde, a najviša je deklarirana brzina 317 km/h. Bohema k tome teži tek oko tone, pa ima vrlo visok omjer mase i snage od 1,4, što je bolje od prosjeka u kategoriji hiperautomobila.

Cijeli automobil izrađen je s brzinom na umu, podešavan u zračnim tunelima gdje se razvijaju bolidi za Formulu 1, a proizvodnja je u potpunosti ručna. Vozilo je sklopljeno od panela načinjenih od ugljičnih vlakana, oko isto takvog monocoquea, dok u unutrašnjosti uz ugljikova vlakna dominiraju aluminij i titanij. U konačnici je dobiven hiperautomobil koji će na trkaćim stazama ostvarivati vremena usporediva s klasom GT3, ali će ga nakon homologacije biti legalno voziti i cestom.

Ukupna proizvodnja ograničena je na 77 primjeraka, a sklapat će ih se do 20 na godinu. Prvi model isporučen je protekloga tjedna kupcu u Nizozemskoj. "Na cesti se vozite glatko, automobil apsorbira neravnine, možete razgovarati sa suvozačem i sve je mirno. Onda jednostavno promijenite fokus i na stazi ste. Ista odjeća, isti auto, ali osjećaj se mijenja i pomičete granice", opisao je iskustvo vožnje Boheme njezin testni vozač i nekadašnji pilot F1 Roman Grosjean.