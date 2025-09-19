Kia K4 stiže u Europu kao nasljednik Ceeda

Nije trebalo dugo da Kia otkrije nasljednika popularnog Ceeda. Riječ je o modelu K4 koji se proizvodi u Meksiku, a koji na europsko tržište stiže isključivo kao hatchback

Kia je predstavila K4, potpuno novi hatchback koji će naslijediti model Ceed i izravno konkurirati Volkswagenovom Golfu. U europske salone stiže do kraja ove godine, a u Hrvatskoj se očekuje početkom 2026. Proizvodnja će se odvijati u Meksiku, no dok će Amerikanci birati između limuzine i hatchbacka, europsko tržište dobit će isključivo hatchback izvedbu.

Razlike su vidljive i u motorizaciji. Europska ponuda kreće s 1,0-litrenim turbobenzincem od 115 KS, uz mogućnost blage hibridne verzije i odabir ručnog šesterostupanjskog mjenjača ili sedmerostupanjskog DCT-a. Snažniji 1,6-litreni turbobenzinac bit će dostupan sa 150 i 180 KS, no isključivo u kombinaciji s DCT mjenjačem s dvostrukom spojkom. Potpuni hibrid pridružit će se ponudi 2026. godine.

Po pitanju dimenzija, K4 se nameće kao prostranija alternativa Golfu jer s međuosovinskim razmakom od 2.720 mm nudi više mjesta na stražnjim sjedalima i 438 litara prtljažnika (381 l kod Golfa). Kod blage hibridne izvedbe prtljažnik se smanjuje na 328 litara, što nekima vjerojatno neće biti drago.

Kao i kod ostalih modernijih Kijinih modela, unutrašnjosti dominira panoramski zaslon koji spaja 12,3-inčnu digitalnu instrument ploču, 5,3-inčni zaslon za klimatizaciju i 12,3-inčni infotainment. Standardno dolaze bežični Apple CarPlay i Android Auto, kao i AI glasovni asistent. Bogatije opreme nude bežični punjač za mobitel i Harman Kardon audio sustav.

Cijene još nisu objavljene, no očekuje se da će Kia K4 biti u rangu ili nešto povoljnija od glavnih konkurenata u kompaktnoj klasi.