Kia Stonic dobiva novo lice i modernu unutrašnjost

Kia je predstavila značajan redizajn za svoj najmanji SUV, Stonic. Model za 2025. donosi izgled inspiriran EV modelima, potpuno digitalni kokpit i provjereni 1.0-litreni turbo motor

Kia Stonic je pravi veteran u segmentu malih gradskih SUV-ova, prisutan na tržištu još od 2017. godine. Kako bi ostao svjež i konkurentan u borbi s brojnim rivalima, korejski brend predstavio je opsežan redizajn koji donosi značajne stilske nadogradnje i potpuno preuređenu unutrašnjost. Iako je Stonic već bio blago osvježen 2020. godine, ovo ažuriranje ga napokon usklađuje s najnovijim modelima marke.

Najveća promjena vidljiva je na prednjem dijelu vozila, koje sada krase moderna LED svjetla uz tanju masku hladnjaka i potpuno novi odbojnik. U GT-Line paketu opreme, prednji dio dobiva još sportskiji izgled s naglašenijim usisnicima zraka i zaštitnom pločom u stilu aluminija. Bočna linija je uglavnom zadržana, ali je obogaćena novim dizajnom aluminijskih naplataka od 16 i 17 inča. Paleta boja proširena je s dvije nove opcije: Adventurous Green i Yacht Blue. Stražnji dio također je moderniziran, s novim LED svjetlima u obliku slova C koja se protežu na vrata prtljažnika te redizajniranim odbojnikom.

Zbog novih odbojnika, Stonic je narastao za 65 mm u duljinu i sada mjeri 4.165 mm, no i dalje ostaje jedan od najkompaktnijih modela u B-SUV segmentu.

Što se tiče unutrašnjosti, instrumentalna ploča je u potpunosti redizajnirana i sada sadrži digitalni kokpit s dva zaslona od 12,3 inča, po uzoru na veće modele. Fizičke kontrole klima uređaja su uklonjene te se sada njima upravlja putem središnjeg zaslona osjetljivog na dodir. Ostale novosti uključuju novi upravljač, ambijentalno osvjetljenje, podlogu za bežično punjenje pametnih telefona i USB-C priključke. Kapacitet prtljažnika ostao je nepromijenjen i iznosi 352 litre.

Mali SUV također je dobio napredne sustave za pomoć vozaču (ADAS), uključujući pametni tempomat temeljen na navigaciji, pomoć pri vožnji autocestom te sustav za izbjegavanje sudara u mrtvom kutu s upozorenjem na siguran izlazak.

Ispod poklopca motora nema iznenađenja. Redizajnirani Stonic i dalje koristi platformu ukinutog modela Rio te je dostupan isključivo s 1.0-litrenim T-GDI trocilindričnim turbo benzinskim motorom. Nudi se u standardnoj i blago-hibridnoj verziji. Iako Kia još nije objavila detaljne specifikacije, u odlaznom modelu ovaj je motor razvijao 98 KS (73 kW). Snaga se prenosi na prednje kotače putem šesterostupanjskog ručnog ili sedmerostupanjskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom.

Više informacija o cijenama i početku prodaje osvježenog Stonica na europskim tržištima očekuje se uskoro.