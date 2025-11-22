Od bauštele do prodaje hrane – predstavljen Kijin prvi svestrani električni kombi
Na sajmu gospodarskih vozila Solutrans Kia je otkrila PV5 Chassis Cab, svoje prvo modularno električno gospodarsko vozilo koje predstavlja novi korak u strategiji "Platform Beyond Vehicle"
Kia je na sajmu Solutrans 2025. u Lyonu, vodećem europskom događaju za inovacije u industriji gospodarskih vozila, službeno predstavila model PV5 Chassis Cab. Riječ je o prvom potpuno električnom vozilu tvrtke s modularnom konfiguracijom, koje predstavlja novi korak u strategiji "Platform Beyond Vehicle" (PBV).
Izgrađen na namjenskoj električnoj platformi kriptičnog naziva E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service), PV5 je dizajniran s fokusom na elektrifikaciju i učinkovitost. Unatoč kompaktnim dimenzijama i krugu okretanja od 5,5 metara, vozilo nudi nosivost do 1.005 kilograma te do osam kubičnih metara teretnog prostora u verziji High Box, čime parira mogućnostima većih kombija iz D-segmenta.
Dvije baterije i pregršt opcija
Model je razvijen u suradnji s europskim tvrtkama za konverziju vozila kako bi se osigurala maksimalna fleksibilnost za različite profesionalne namjene. Ponuda uključuje varijante s tovarnim sandukom za građevinu, kipere za komunalne usluge, razne vrste furgona za logistiku i dostavu paketa te hladnjače za prijevoz hrane. Kako bi demonstrirala svestranost modela, Kia je na sajmu izložila i verziju pretvorenu u "food truck" koji posjetiteljima nudi kavu i peciva.
PV5 Chassis Cab dolazit će s dvije opcije baterija: osnovnom kapaciteta 51,5 kWh, dostupnom pri lansiranju, kao i baterijom dugog dometa od 71,2 kWh koja stiže 2026. godine. Iako će točan doseg ovisiti o varijanti vozila, referentni model L2H1 Cargo nudi do 297 kilometara sa standardnom te 416 kilometara s baterijom dugog dometa, sve prema WLTP mjerenjima.
Brzo istosmjerno punjenje snagom do 150 kW omogućava nadopunjavanje od 10 do 80 posto kapaciteta u približno 30 minuta. Vozilo je opremljeno naprednim sustavima za pomoć vozaču (ADAS) te dolazi s jamstvom od sedam godina ili 150.000 kilometara, dok je baterija pokrivena zasebnim osmogodišnjim jamstvom.
|Platforma
|Električna Globalna Modularna Platforma za Usluge (E-GMP.S)
|Duljina (mm)
|4.610 - 4.870 (ovisno o opremi)
|Širina (mm)
|1.895
|Visina (mm)
|1.935 / 1.960 s antenom
|Međuosovinski razmak (mm)
|2.995
|Baterija (kWh)
|51,5 / 71,2
|Snaga (kW)
|89,4 / 120
|Punjenje - DC 140 kW (10-80%)
|0:30 (za obje varijante)
|Punjenje - AC 11 kW (10-100%)
|4:45 / 6:30
|Gume
|215 / 65 R16
|Neto nosivost (kg)
|1.005
|Oprema
|Grijana sjedala, bežični punjač, grijani upravljač, višestruke mogućnosti pohrane u kabini, V2L u kabini
|ADAS
|Pametni Tempomat 2, Pomoć pri Praćenju Vozne Trake 2 s Detekcijom Ruku, Pomoć pri Zadržavanju Vozne Trake, Inteligentna Pomoć za Ograničenje Brzine