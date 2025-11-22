Od bauštele do prodaje hrane – predstavljen Kijin prvi svestrani električni kombi

Na sajmu gospodarskih vozila Solutrans Kia je otkrila PV5 Chassis Cab, svoje prvo modularno električno gospodarsko vozilo koje predstavlja novi korak u strategiji "Platform Beyond Vehicle"

Kia je na sajmu Solutrans 2025. u Lyonu, vodećem europskom događaju za inovacije u industriji gospodarskih vozila, službeno predstavila model PV5 Chassis Cab. Riječ je o prvom potpuno električnom vozilu tvrtke s modularnom konfiguracijom, koje predstavlja novi korak u strategiji "Platform Beyond Vehicle" (PBV).

Izgrađen na namjenskoj električnoj platformi kriptičnog naziva E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service), PV5 je dizajniran s fokusom na elektrifikaciju i učinkovitost. Unatoč kompaktnim dimenzijama i krugu okretanja od 5,5 metara, vozilo nudi nosivost do 1.005 kilograma te do osam kubičnih metara teretnog prostora u verziji High Box, čime parira mogućnostima većih kombija iz D-segmenta.

Dvije baterije i pregršt opcija

Model je razvijen u suradnji s europskim tvrtkama za konverziju vozila kako bi se osigurala maksimalna fleksibilnost za različite profesionalne namjene. Ponuda uključuje varijante s tovarnim sandukom za građevinu, kipere za komunalne usluge, razne vrste furgona za logistiku i dostavu paketa te hladnjače za prijevoz hrane. Kako bi demonstrirala svestranost modela, Kia je na sajmu izložila i verziju pretvorenu u "food truck" koji posjetiteljima nudi kavu i peciva.

PV5 Chassis Cab dolazit će s dvije opcije baterija: osnovnom kapaciteta 51,5 kWh, dostupnom pri lansiranju, kao i baterijom dugog dometa od 71,2 kWh koja stiže 2026. godine. Iako će točan doseg ovisiti o varijanti vozila, referentni model L2H1 Cargo nudi do 297 kilometara sa standardnom te 416 kilometara s baterijom dugog dometa, sve prema WLTP mjerenjima.

Brzo istosmjerno punjenje snagom do 150 kW omogućava nadopunjavanje od 10 do 80 posto kapaciteta u približno 30 minuta. Vozilo je opremljeno naprednim sustavima za pomoć vozaču (ADAS) te dolazi s jamstvom od sedam godina ili 150.000 kilometara, dok je baterija pokrivena zasebnim osmogodišnjim jamstvom.