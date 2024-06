Legendarni BMW M5 u sedmoj generaciji bit će 4,4-litreni V8 hibrid

Limuzinu sportskih karakteristika iz BMW-ove serije 5, s kultnom oznakom M, nije potrebno posebno predstavljati. Već četiri desetljeća ona je sinonim za iznimne performanse, luksuz i dizajn, pa će takav imidž nastaviti nositi i nova, sedma generacija modela M5. Njegovi tvorci kažu da on donosi "višeslojni karakter": "Njegov dojam staloženosti i sigurnosti dolazi s ogromnim rezervama snage, koje se mogu prizvati u bilo kojem trenutku. Držana diskretno u rezervi tijekom opuštenih krstarenja samo na električnu energiju, ova izvedba dolazi u potpunosti do izražaja kad BMW M5 otkriva stranu svoje osobnosti 'sportske limuzine' na dužim udaljenostima – i potpuno se oslobađa tijekom vožnje na trkaćoj stazi", poručuju iz bavarske marke.

M Hybrid

BMW M5 u novoj će generaciji donijeti, prvi put u svojoj povijesti, hibridni pogon. Njegov će 4,4-litreni V8 motor M TwinPower Turbo biti spojen s elektromotorom te 8-brzinskim M Steptronic mjenjačem. Benzinski motor proizvodit će 585 KS, a elektromotor dodatnih 197 KS, pa će najviša kombinirana snaga sklopa M Hybrid iznositi 727 KS uz 1.000 Nm okretnog momenta. Sve to će sportski sedan ubrzati od 0 do 100 km/h za 3,5 sekunde. Najviša će brzina biti ograničena na 250 km/h, ali će je se moći "otključati" na 305 km/h uz nadoplatu za paket opreme M Driver’s Package.

U isključivo električnom načinu rada, novi BMW M5 moći će voziti brzinom do 140 km/h, a baterija kapaciteta 18,6 kWh omogućavat će autonomiju do 69 kilometara (prema WLTP-u). Punit će se snagom punjača do 7,4 kW. Sve to donijet će i povećanje ukupne mase, pa će novi BMW M5 biti čak 463 kg teži od svojeg prethodnika – i težit će prazan poprilično visokih 2.445 kg.

Pogon će snagu prenositi na sve kotače putem sustava M xDrive, čiji će karakter posebno doći do izražaja u načinu rada 4WD Sport mode, s naglaskom na stražnje kotače. Naravno, vozači će moći odabrati i 2WD način, pa prebaciti snagu isključivo na stražnju osovinu i isključiti sustav dinamičke stabilizacije (DSC).

Posebno M-tuniranje

Cijeli paket BMW M5 bit će prilagođen dinamičnoj vožnji, udobnosti, ali i povratnim informacijama bitnih vozačima – uz agilnu vožnju, izravne kontrole i precizno upravljanje, na koje su vlasnici M5 i naviknuti. M prilagođeni ovjes ima elektronički kontrolirane amortizere i donosi zakretanje stražnje osovine do 1,5°. Kotači su promjera 20" sprijeda te 21" straga.

U unutrašnjosti ne nedostaje luksuza, pa tako novi M5 donosi poseban novi upravljač, veliki zakrivljeni ekran na redizajniranoj središnjoj konzoli, sve zasnovano na OS-u BMW Operating System 8.5. Kožni interijer dio je standardne opreme, uz grijanje sjedala i upravljača, četverozonski klima uređaj, panoramski krov i cijelo čudo dodataka, bez kojih su danas luksuzni automobili nezamislivi.

Svjetska premijera novog BMW-a M5 održat će se na Festivalu brzine u Goodwoodu u srpnju, a proizvodnja u tvornici BMW Grupe u Dingolfingu počinje istog mjeseca. Lansiranje novog BMW-a M5 na svjetsko tržište počet će u studenom 2024. i bit će popraćeno predstavljanjem novog BMW-a M5 Touring u isto vrijeme. Najvažnije prodajne regije za limuzinu visokih performansi su Sjeverna Amerika i Europa.