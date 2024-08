Neobičan plan Jaguara: Godinu dana neće prodavati nova vozila

Na popisu proizvođača automobila, koji su u posljednje vrijeme smanjili ili usporili svoje planove za elektrifikaciju ponude, nedavno se našao i Jaguar, točnije njihova krovna tvrtka Jaguar Land Rover. Umjesto da predstave šest potpuno električnih modela do 2026. godine, taj je broj predstavljanja smanjen na četiri, a prvi od novih modela pod markom Jaguara trebao bi biti predstavljen u obliku koncepta tek u prosincu ove godine.

Bit će to, kao uostalom i cijela buduća linija električnih Jaguara, model s velikim odmakom od ovih dosadašnjih. Koncept bi trebao biti radikalan GT model s četverim vratima, cijene oko 100 tisuća britanskih funti i dosega oko čak 700 kilometara s jednim punjenjem baterije. Bit će tu i mogućnost ultrabrzog punjenja te dva pogonska elektromotora ukupne snage veće od 575 KS, prenosi portal Autocar.

Jaguar I-Pace

U isto vrijeme dok razvijaju nove električne modele, u Jaguaru planiraju ugasiti sve postojeće: XE, XF i F-Type već su ugašeni, a proizvodnja modela E-Pace i I-Pace bit će zaustavljena do kraja godine. Jedino F-Pace bit će na proizvodnim linijama i tijekom 2025. Međutim, sporiji ritam predstavljanja novih automobila, uz zadržavanje planova o gašenju postojećih, dovest će Jaguar u raskorak.

Proizvodnja novog GT-a neće početi do 2026., pa će u međuvremenu proći oko godinu dana, tijekom kojih marka Jaguar u ponudi neće imati nove automobile u ponudi na domaćem, britanskom, tržištu. U ostatku svijeta mogli bi se za to vrijeme tek prodavati ranije proizvedeni primjerci sa zaliha, u ograničenim količinama. Na nekim europskim tržištima, pak, prodaja novih Jaguara mogla bi stati već do kraja ove godine. "Da, bit će tu jedno razdoblje u kojem nećete moći kupiti novi Jaguar", izjavio njihov direktor Rawdon Glover za Autocar.