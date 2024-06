Novi BMW serije 2 Coupé i BMW M2: lagano osvježenje i više cijene

BMW je najavio osvježenu generaciju svoje popularne serije 2, u izvedbama Coupé i M2, koja će na tržište stići u kolovozu ove godine. "Facelift" postojećeg kompakta ne donosi mnogo toga novoga, pa bi ljubitelji bavarske marke mogli ostati i ponešto razočarani. Kad je riječ o vanjskom izgledu, on će ostati gotovo nepromijenjen u odnosu na sportsku izvedbu postojećeg modela, budući da će po novome dio standardne opreme biti stilski dotjerani M Sport Package, zajedno s određenim dodacima za udobnost. U izvedbi M glavni adut bit će tek nešto snažniji motor.

BMW 2 Series Coupé

Novi Coupé serije 2 isticat će se u godini modela 2025 novom paletom boja i ponudom naplataka od lake legure, ponešto izmijenjenim upravljačem te ukrasnim dodacima na sjedalima i ostalim površinama kabine. Za digitalizaciju će biti zadužen iDrive sa sustavom QuickSelect, zasnovan na sustavu BMW Operating System 8.5. Vozačima će sportski izgled biti upotpunjen i M Sport ovjesom – i to je otprilike sve od noviteta.

Ponuda motora zadržat će se na 4-cilindarskim benzincima i dizelašima, s 8-stupanjskim Steptronic prijenosom i pogonom na stražnje kotače, a vrh ponude i dalje će biti BMW M240i xDrive Coupé, s 3-litrenim rednim 6-cilindarskim motorom snage 382 KS. Sve to koštat će, ovisno o opciji, tisuću do dvije tisuće eura više nego do sada, za usporedive modele. Početna cijena novog coupéa serije 2 bit će oko 40.000 eura.

BMW M2

Nešto agresivniji paket dobiva "pravi sportski" model serije 2, onaj koji nosi kultnu oznaku M. On će i dalje biti automobil za automobilističke puriste, pa će zadržati 8-stupanjski M Steptronic mjenjač, do će novi motor, redni 6-cilindarski benzinac s tehnologijom M TwinPower Turbo po novome proizvoditi 20 KS više. Dakle, novi će M2 razvijati do 480 KS. Bit će tu i dodatak za najzahtjevnije, ručni mjenjač. U svim varijantama osvježeni će M2 "skinuti" 0,1 sekundu u ubrzanju od 0 do 100 km/h u odnosu na prethodnika.

Kao i Coupé, i M2 će dobiti proširenu paletu boja, manje vizualne nadogradnje iznutra i izvana, dvobojne naplatke, dok su ispušne cijevi po novome standardno crne boje. Početna cijena M2 za godinu modela 2025 bit će nešto viša od 60.000 eura.