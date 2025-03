Mercedes-Benz CLA: Veći, efikasniji i snažniji od prethodnika

Stigla je nova generacija Mercedesovog prepoznatljivog i elegantnog coupéa CLA, čime ova marka označava prelazak u novu fazu razvoja u više segmenata. Novi CLA bit će prvi iz nove obitelji modela zasnovanih na novom operacijskom sustavu Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), u čijem središtu je AI superračunalo povezano na oblak. Nadalje, CLA zadržava staru nomenklaturu, pa se njegova električna neće oznakom izdvajati od one osnovne, hibridne, već će nositi tek dodatak "with EQ Technology".

U svojem predstavljanju Mercedes-Benz najviše je prostora posvetio upravo tehnologijama. Istaknuli su tako da je ovo "najpametniji" model dosad, čiji se novi softver može ažurirati preko Interneta, nudi najveću fleksibilnost i integraciju vanjskih aplikacija, dok je korisničko sučelje zasnovano na MBUX Superscreenu, velikom ekranu u čijoj se pozadini "vrti" Unity Game Engine za isporuku vrhunskih grafika.

Prvo struja, potom hibrid

Tu je i MBUX Virtual Assistant, glasovni pomoćnih potpomognut generativnom umjetnom inteligencijom, koji se oslanja na ChatGPT4 i Microsoft Bing, te primjerice ugrađena navigacija uz Google Maps. Kad je riječ o sustavima pomoći vozaču, oni su također unaprijeđeni, pa tako CLA može voziti i autonomno do razine 2, dakle uz minimalnu uključenost vozača.

Prvi najavljeni potpuno električni modeli su CLA 250+ with EQ Technology i CLA 350 4MATIC with EQ Technology. Prema WLTP-u doseg prvoga bi trebao biti do 792 kilometra. Snaga pogonske jedinice u tom je slučaju 200 kW. Snažniji, 260-kilovatni model bit će ujedno i vrh ponude za novi CLA. Oba su zasnovana na 800-voltnim sustavima, omogućavaju brzo punjenje snagom do 320 kW, pa će im se za samo 10 minuta moći dodati do 325 kilometara dosega.

Baterije kapaciteta 85 kWh donose tehnologiju silicij-grafitnih anoda, čime im je energetska gustoća povećana za 20%. Kako bi CLA bio "i sprinter i maratonac", uz elektromotore dolazi dvostupanjski mjenjač, s prvom brzinom za bolje ubrzanje te drugom za duže i efikasnije vožnje većim brzinama. Dakako, toplinska pumpa kod baterije je standardna oprema.

U slučaju osnovne hibridne izvedbe novi Mercedes-Benz CLA bit će opremljen 48-voltnim hibridnim sustavom. Najavljena su tri različita pogonska sklopa, koji će biti detaljno predstavljeni tijekom ove godine. Kao i u slučaju EQ modela, ovdje će također biti dostupna i 4MATIC izvedba s pogonom na sve kotače. Hibridi će moći voziti isključivo na struju dok je potrošnja energije manja od 20 kW, dakle u gotovo svim gradskim uvjetima i pri brzinama do 100 km/h. Sustav će rekuperirati energiju u svih osam brzina, ostvarujući regenerativnu snagu od 25 kW.

Pogledamo li ga izvana, jasno je da je novi CLA narastao u odnosu na prethodnu generaciju, dobio još kraće prevjese i dug međuosovinski razmak, ali i nešto agresivniji izgled. Prednju masku sada karakterizira interaktivna rasvjeta sa 142 individualno osvjetljene trokrake zvijezde. Tu su i Multibeam LED farovi te poprečna LED traka koja ih spaja.

Interijer je opisan kao moderan, luksuzan i minimalistički. Panoramski krov je dio standardne opreme, kao i veliki ekrani za vozača (10,25") te u sredini prednje konzole (14"). MBUX Superscreen koji će se protezati do suvozača bit će dostupan kao dodatna oprema.