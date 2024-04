Prodaja električnih vozila usporila, nadmašili ih hibridi

Hibridna vozila i dalje bilježe rast na tržištima u SAD-u i Europi, dok EV posustaju. Tržište sve diktira, pa Ford najavljuje da će do 2030. godine proizvoditi sve modele svojih vozila kao hibride

Električni automobili bili su zvijezde tržišta u posljednjih nekoliko godina, ali im sjaj u posljednje vrijeme nestaje, ako je suditi prema podacima prodaje u SAD-u i Europi. Njih su gurale mnoge kompanije, potaknute najviše strelovitim uspjehom Tesle, ali i zbig bojaznosti da ne zaostanu i budu potpuno maknute kada regulatori uvedu restrikcije. Najnoviji podaci govore da je prodaje u prvom tromjesečju ove godine na američkom tržištu pala za 2,7 postotaka, a isti se trend vidi i u Europi.

Jedan od ključnih faktora koji je utjecao na prodaju EV-a u SAD bio je pad prodaje Tesle, koja dominira na američkom tržištu električnih vozila s otprilike 50 udjela udjela. Da Tesli ne ide baš najbolje, govore najnovije vijesti o otpuštanju 14 tisuća zaposlenih. Ova vijest dolazi samo dva tjedna nakon Muskove objave da će Tesla drastično povisiti plaće inženjerima koji se bave umjetnom inteligencijom.

Podaci o prodaji s američkog tržišta

Hibridi popularniji

Međutim, kako se prodaja električnih vozila (EV) dodatno usporila i pala, tako su hibridi s motorom na benzin i struju nastavili bilježiti rast, što je nastavak trenda započetog prošle godine. U razdoblju od siječnja do ožujka ove godine prodaja hibrida porasla je za čak 43 postotaka. Tržište diktira daljnje odluke, pa Ford najavljuje da će do 2030. godine proizvoditi sve modele svojih vozila kao hibride.

Najprodavaniji hibrid: Prius

Ušetate li na neki od prodajnih mjesta Toyote u SAD ovih dana i izrazite li želju da kupite model Prius, hibrid koji je na tržištu već 27 godine, dobit ćete odgovor da se na isporuku čeka do godine dana, ovisno o konfiguraciji modela. Prius je nedavno redizajnirao cijelu liniju i to je još više potaknulo nevjerojatnu potražnju. Plus, Toyota ima u Americi visoku reputaciju i horde poklonika Priusa koji se na Toyotinim forumima i grupama kunu u taj hibrid.

Toyota Prius, model 2024 Limited

Cijene u SAD

U 2023. Amerikanci su kupili rekordnih 1,4 milijuna hibrida, u usporedbi s 1,2 električnih vozila. Cijene EV-a padaju, uglavnom zbog saveznih poreznih olakšica i smanjenja cijena od strane Tesle, tržišnog lidera. Ipak, oni su još uvijek skuplji od hibridnih ili plinskih vozila.

Prosječna cijena na američkom tržištu prošle godine bila je 63 tisuće dolara, da bi sada pala na nešto više od 60.500 dolara, ne uključujući porezne olakšice.

Prosječna cijena hibrida stabilizirala se na otprilike 42 tisuće dolara. Tipični hibrid košta nešto više od benzinske verzije. Na primjer, Toyota RAV4 hibrid s pogonom na sve kotače, počinje u 32.825 dolara, što je 1.600 dolara više od usporedive verzije benzinca.

Europsko tržište

Hibridna vozila bilježe rast u i EU, nadmašujući rast električnih modela. Prema poznatim podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), registracije su krajem prošle godine porasle za 24,2% u usporedbi s prosincem 2022. godine u 27 zemalja EU, Velikoj Britaniji i zemljama članicama EFTA-e. To je nadmašilo rast električnih automobila, koji su u istom razdoblju zabilježili porast od 14,8 postotaka. Najveći rast prodaje hibrida zabilježen je u Francuskoj (13 posto), Italiji (12,8 posto), Španjolskoj (9,9 posto) i Njemačkoj (5,4 posto).

Čak je i prodaja Ferrarija s hibridnim motorima po prvi je put premašila prodaju tradicionalnih modela, što je povijesni trenutak za marku koja je neraskidivo povezana sa super automobilima koje pokreću bučni, snažni motori. Mala je razlika, samo 51 posto u korist hibrida, ali u usporedbi sa samo 19 posto prije godinu dana, to je veliki pomak. Četiri od 13 modela koje Ferrari nudio su hibridi. Ferrarijevu prodaju pospješili su 296 GTB, GTS i SF90 hibrid.

Podaci o EU registracijama vozila u veljači ove godine

Iako su benzinski automobili i dalje najpopularnija kategorija vozila u Europi, njihov udio u tržištu se polako smanjuje. Krajem 2023. godine benzinski automobili su imali udio od 35,5 postotaka, što je blagi pad u odnosu na 36,9 postotaka od početka prošle godine.