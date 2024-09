Treća generacija SUV-a Audi Q5 krajem rujna stiže u Hrvatsku

Audi Q5 SUV jedno je od najpopularnijih SUV vozila srednjeg segmenta, a njegova treća generacija upravo je predstavljena i spremna je za dolazak u salone. To je prvi SUV koji se temelji na platformi PPC te ga pokreću učinkoviti benzinski i dizelski motori koji su postali još ekonomičniji zahvaljujući tehnologiji MHEV plus. Audi Q5 donosi moderan dizajn i tehnologiju, unaprijeđen infotainment sustav, prilagodljive digitalne svjetlosnim potpisima te modernim sustavima potpora za vozača. Sportski Audi SQ5 svojom premijerom nadopunjuje novu seriju, a najavljeno je i da će u budućnosti obitelj Q5 biti proširena modelima s plug-in hibridnom tehnologijom.

Q5 SUV se, kao i svi Audi A5 modeli, temelji na platformi Premium Platform Combustion (PPC). Platforma marki Audi omogućuje predstavljanje velikih modela visokog tehničkog standarda u različitim segmentima. Fleksibilnost platforme PPC pomaže marki Audi da svojim budućim modelima podari jedinstven karakter.

Audi Q5 postavlja nove standarde u srednjem segmentu premium SUV vozila: sportski jezik dizajna usmjeren na tehnologiju u kombinaciji s varijabilnošću bez premca i dokazanom prikladnošću za svakodnevnu upotrebu. Učinkoviti i snažni motori s tehnologijom MHEV plus, a kasnije i plug-in hibridi, predstavljaju put marke Audi ka pružatelju premium mobilnosti za budućnost. Uz E³ 1.2 arhitekturu elektronike, Audi integrira modernu povezivost s mogućnošću aktualizacije i značajke digitalizacije u sve nove modele.

Interijer – komfor i praktičnost

Jedna od praktičnih značajki novog modela Audi Q5 SUV je stražnja klupa s mogućnošću namještanja. Moguće ju je pomicati po dužini i nagibu, čime se postiže veći obujam prtljažnika ili, prema potrebi, veći komfor za putnike straga. Na stražnjoj klupi istovremeno vrlo komforno mogu sjediti tri osobe. S preklopljenim stražnjim sjedalima, obujam prtljažnika povećava se do 1473 litara, ovisno o varijanti.

Ostale praktične značajke uključuju povećanje pretinca za odlaganje ispod središnjeg naslona za ruke u usporedbi s prethodnim modelom, brojni manji pretinci za odlaganje kao što su pretinac za sunčane naočale, ključeve i druge svakodnevne potrepštine, pretinac za induktivno punjenje snage 15 W s hlađenjem u prednjoj središnjoj konzoli, dva USB-C priključka sprijeda i dva straga. Opcijski, USB priključci sprijeda mogu omogućiti kapacitet punjenje od 60 W, a stražnji priključci čak do 100 W.

Vanjski dizajn – purizam i dinamika

Treća generacija modela Audi Q5 SUV dodatno naglašava sportski karakter. Zategnuta i visoko postavljena ramena linija stvara snažnu siluetu, spaja prednja i stražnja svjetla i čini izgled vozila dužim. Iznad praga, uzdižuća linija prelazi preko kućišta kotača i u stražnji branik, dajući vozilu dinamičan izgled.

Prednja sportska, široka Singleframe rešetka postavljena je visoko te je okružena vertikalnim, funkcionalnim zračnim zavjesama. Snažno izbočena i skulpturalno oblikovana glavna svjetla stvaraju oštar, fokusiran izgled, manifestirajući okretan i samouvjeren karakter vozila sprijeda. Veliki otvor za usis zraka sa senzorima nalazi se ispod Singleframe rešetke, dajući modelu Q5 vizualno pun i širok stav na cesti.

Stražnji kraj modela Q5 SUV ima izuzetno jasan dizajn zahvaljujući maksimalnom smanjenju linija. Od stražnjeg prozora do donjeg ruba trodimenzionalno oblikovane svjetlosne trake proteže se glatka površina koju definira svjetlosna traka s oštrim rezom po cijeloj širini vozila.

Difuzor je integriran u podignuti branik poput otoka. Pozicioniranje i oblik funkcionalnih ispušnih cijevi ovisi o motoru: dvostruka četvrtasta ispušna cijev ispod difuzora s lijeve strane (za sve dizelske motore) ili pravokutne ispušne cijevi s desne i lijeve strane (za sve benzinske motore). Model S ima četiri dvostruke okrugle ispušne cijevi novog, izoštrenog dizajna.

Tri varijante

Dostupne su tri verzije vanjskog dizajna: Basic, Advanced i S line. K tomu, model S dobiva neovisan vanjski izgled. U varijanti vanjskog dizajna S line i modelu S, prednji otvori za usis zraka su veći i dizajnirani kao aero cijevi u obliku L krila. Stražnji difuzor znatno je više sportski. Crni vanjski paket također je dostupan za vanjski dizajn S line i model S.

Novi Audi Q5 SUV modeli na njemačkom tržištu opremljeni su kotačima od lakog metala u veličinama od 17’’ do 21’’, ovisno o vanjskom dizajnu i motoru. Aerodinamički optimizirani kotači dostupni su opcijski za veličine kotača između 17’’ i 19’’. Vanjski dizajn S line i model S serijski dolaze s 19’’ kotačima. Kovani 21’’ kotači S dizajna, poznati iz drugih S vozila, dostupni su opcijski. Opcijski 21’’ trobojni kotač je dio ekstravagantne vrhunske ponude kotača.

Tri motora na početku

U Europi, modeli Audi Q5 SUV bit će predstavljeni s tri verzije motora, a ostale će varijante pogona uslijediti kasnije. Tijekom uvođenja na tržište, sve će varijante biti opremljene tehnologijom MHEV plus, koja može kratkoročno pružiti do 18 kW (24 KS) dodatne snage. Svi su modeli opremljeni 7-stupanjskim S tronic mjenjačem s dvije spojke.

Ulazni motor je 2.0 TFSI. Razvija snagu od 150 kW (204 KS), 340 Nm maksimalnog okretnog momenta i ima prednji pogon. Opcijski je dostupan i quattro pogon na sve kotače. Model Audi Q5 dostupan je i s motorom 2.0 TDI, EA288 evo generacije. Razvija snagu od 150 kW (204 KS) i okretni moment od 400 Nm te je dostupan samo s quattro pogonom na sve kotače. Audi u ponudi tijekom uvođenja na tržište ima i top model motora – V6 TFSI obujma tri litre razvija 270 kW (367 KS) i maksimalni okretni moment od 550 Nm.

Hibridni sklop

Novi MHEV plus sustav s električnim sustavom od 48 V smanjuje emisije CO2 i istovremeno povećava performanse i udobnost tijekom vožnje. Čisto električno manevriranje i parkiranje također su mogući u ograničenoj mjeri. Pogonski generator razvija dodatni pogonski moment do 230 Nm i do 18 kW (24 KS) snage. Sustav od 48 V također omogućuje korištenje kompresora klima-uređaja na električni pogon. To nudi prednost da čak i kada je motor ugašen, na primjer tijekom krstarenja ili na crvenom svjetlu, klima-uređaj nastavlja raditi punom snagom i održava ugodnu temperaturu u unutrašnjosti.

Litij-ionska baterija vozila s tehnologijom MHEV plus temelji se na kemiji litij željezo fosfat (LFP) i ima kapacitet pohrane od 1,7 kWh. Novi pogonski generator s remenom (RTG) omogućuje električnu vožnju, rasterećuje motor na izgaranje i pomaže u smanjenju potrošnje goriva. Prilikom usporavanja, pogonski generator (TSG) vraća do 25 kW energije natrag u bateriju (rekuperacija).

Infotainment

Infotainment sustav modela Audi Q5 SUV koristi Android Automotive OS kao operacijski sustav. Sadržaj se aktualizira preko over-the-air updatea. Središte the Bang & Olufsen premium sound sustava je visokoučinkovito pojačalo. Ono pogoni 16 zvučnika snagom od 685 W. U usporedbi s Audi sound sustavom, Bang & Olufsen premium sound sustav radi s kompenzacijom buke u vozilu (VNC), koja kompenzira buku u unutrašnjosti. Kupci također imaju mogućnost proširivanja svog zvučnog iskustva u bilo kojem trenutku sa značajkama koje se mogu dodati putem funkcija na zahtjev.

Audi Q5 je opcijski dostupan uz head-up zaslon (HUD) s mogućnošću konfiguracije. HUD može prikazivati čitav niz informacija na jasan i precizan način, kao što su brzina, sustavi potpore, upute navigacije ili medijski sadržaji.

Održiva proizvodnja u Meksiku

Nova obitelj Audi Q5 proizvodit će se u meksičkom Audi pogonu San José Chiapa, koji se odlikuje proizvodnjom koja štedi resurse i uzor je za održivo korištenje vode. Audi México također je na putu ka CO2 neutralnoj proizvodnji. Zahvaljujući učinkovitom gospodarenju otpadom, stopa recikliranja otpada koji nastaje u postrojenju iznosi više od 90 %. Uz recikliranje materijala kao što su metalni ostaci iz radionice za prešanje, pogon se također fokusira na dosljedno izbjegavanje plastičnog otpada tijekom pakiranja komponenti.

Predviđeni početak prodaje novih Q5 modela u Hrvatskoj je kraj rujna kada će biti poznate i cijene, a prva vozila u salonima očekuju se u proljeće 2025.