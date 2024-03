Volvo proizveo svoj zadnji dizelski automobil, XC90, pa ga šalje u muzej

Volvo je odlučio postati potpuno električna marka automobila do kraja aktualnog desetljeća, pa u skladu s time povlači transformacijske poteze. Jedan od značajnijih među njima je i potpuno ukidanje proizvodnje automobila na dizelski pogon, koji je najavljen krajem prošle godine, a ostvaren ovoga utorka. Iz švedske je tvrtke (doduše u kineskom vlasništvu) objavljeno da je 26. ožujka u tamošnjoj Torslandi proizveden posljednji ikada Volvo dizelaš.

Kraj ere dizelaša

Bio je to SUV model XC90, kojim je okončana dizelska era za Volvo. U 45 godina proizvodnje dizelaša, oni su jedno vrijeme činili i polovicu njihove prodaje. Bilo je to ne tako davno, od 2012. do 2016. godine, no sada su neka druga vremena, u kojima električni pogoni zauzimaju sve značajnije mjesto u asortimanu.

Posljednji dizelski XC90 sklopljen je s 2-litrenim četverocilindarskim motorom, tipa VEA (Volvo Engine Architecture), koji je predstavljen još 2013. godine. Umjesto krajnjem kupcu, ovaj će primjerak završiti u muzeju World of Volvo u Göteborgu.

Spomenuti dizelski motor bio je tek drugi tog tipa u povijesti Volva, koji je razvijen u njihovim pogonima. Prvi je bio nešto poznatiji 5-cilindraš, predstavljen 2001. godine.