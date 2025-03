AutoWallis započeo prodaju električnih dostavnih modela Farizon

Grupacija AutoWallis sa sjedištem u Budimpešti lani je najavila širenje poslovanja sklapanjem ugovora o distribuciji dostavnih modela Farizon u 8 država srednje i istočne Europe. Riječ je o brendu gospodarskih vozila koje proizvodi kineska grupacija Geely Auto Group. Geely je jedan od najvećih proizvođača vozila na svijetu, a čije smo neke osobne automobile već imali priliku isprobati. Podsjetimo i kako unutar iste grupacije djeluju i brendovi Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus, Aston Martin, Proton, Zeekr, Geometry, Livan... AutoWallis osigurava distribuciju u 8 država u regiji - Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija.

Širenje na Europu

Farizon je relativno mladi brend, a koji je prvi puta predstavljen 2016. godine. Riječ je o prvom kineskom brendu gospodarskih vozila koji nudi asortiman proizvoda temeljenih na novim izvorima energije kao što su teška i laka gospodarska vozila i autobusi te prvi teški kamion na svijetu koji upotrebljava metanol M100 kao pogonsko gorivo. Farizon je predan postizanju zelenog prijevoza bez emisija i u tu je svrhu razvio vlastite pogonske sustave. Nakon uspjeha u Aziji, brend je ušao na međunarodna tržišta i sada je prisutan u Južnoj Americi, na Bliskom istoku i u jugoistočnoj Aziji, a lani je započeo širenje na Europu.

Nedavno su krenuli s predstavljanjima na brojnim tržištima, pa tako i u Hrvatskoj. Za početak, prodaju čine dva modela V6E i SV (SuperVan). V6E je ustvari povoljni, budget model, a koji dolazi u luksuznoj izvedbi. Naime, pripremljena je samo jedna opcija, bez mogućnosti bilo kakve nadoplate. U putničkoj kabini je opremljen 10,1-inčnim ekranom, kožnim i grijanim upravljačem, stražnjom kamerom, grijanim sjedalima, automatskim klima-uređajem, aluminijskoj podnici, obloženom krovu teretnog prostora...

Do 300.000 km jamstva

Ovaj 488,5 centimetara dugačak dostavnjak međuosovinskog razmaka 310 cm ima nosivost 1150 kg nosivost bez vozača. Teretni prostor je obujma 6 kubika. Elektromotor s trajnim magnetima i sinkronim radom ima pogon na stražnje kotače te postiže maksimalnu brzinu od 110 km/h. Deklarirani doseg je 195 kilometara u kombiniranom režimu, odnosno 265 km u gradskom prometu. Zanimljivo je da V6E dolazi uz 300.000 kilometara odnosno 6 godina jamstva na bateriju, odnosno uz nadoplatu od 500 eura jamstvo se produljuje na 8 godina. Opće jamstvo na vozilo je 3 godine ili 100.000 km.

Farizon SV Ivan Cvetković

Iako je prvotno bio najavljen kako SuperVan, ipak su se odlučili kako će novi Farizon nositi ime SV. Riječ je o premium vozilu visoke kvalitete, a za čiji je razvoj bio zadužen europski dizajner. Pored toga, izgleda da su vozilo izvrsno pripremili po pitanju sigurnosti, te je SV zaslužio platinum razinu sigurnosti. Zanimljiv je i koeficijent otpora zraka od 0.29 cd, a birati se može između šest raspoloživih boja.

Moderni dostavnjak

Ponuda počinje L1H1 modelom koji broji 499 cm, duljine te 198 cm visine, a L2H2 je dugačak 549 te visok 218 cm, dok je najveći L3H3 koji broji 599,5 cm u duljinu te 250 cm u visinu. Taj najveći model ima obujam tovarnog prostora od 13 kubnih metara. Stražnja se vrata otvaraju na 270 stupnjeva, a utovarna visina je 52 centimetra. Dobra je opcije i što se nakon otvaranja suvozačevih vrata te bočnih kliznih vrata dobiva otvoreni prostor od čak 180 cm širine.

Farizon SV Ivan Cvetković

SV je izrađen na prilagođenoj 'born electric' modularnoj platformi, a koja bi trebala osigurati prednosti u prtljažnom prostoru, dometu, rukovanju i sigurnosti. SV koristi cell-to-pack tehnologiju za poboljšanje kapaciteta baterije, smanjenje težine i povećanje krutosti. Kao prvi na globalnom tržištu dostavnih vozila, SV donosi drive-by-wire tehnologiju za kočenje, upravljanje i reguliranje, a što znači da su izostali tipični hidraulički i mehanički sustavi. To je svakako dovelo i do smanjenja težine.

Farizon SV Ivan Cvetković

Koriste se NCM baterije na bazi nikal-kobalt-mangana, a nude visoku gustoću energije i radni napon, a čime su prikladne za veće dostavne modele. Pripremljene su baterije od 49, 67, 83 i 106 kWh. Jamstvo na baterije je 8 godina ili 200 tisuća kilometara, dok je opće jamstvo na istu kilometražu, no do maksimalno 5 godina starosti. Cijene se kreću od 50 do 71 tisuću eura. Raspoloživa su dva elektromotora, od 170 ili 200 kW. Svi modeli dolaze iz Kine, no pregovara se o tome da se započne i europska proizvodnja, najvjerojatnije u Slovačkoj.