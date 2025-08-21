Cupra najavljuje novi model - Tindaya

Tindaya je samo još jedna potvrda kako Cupra modeli nazive dobivaju po mjestima u Španjolskoj. Iako za sada nemam nikakvih informacija, očekuje se kako je riječ o električnom modelu

Dobro znamo kako je jesen rezervirana za prikazivanje novih modela i ideja u svijetu autoindustrije. Doduše, oni pravi, istinski auto saloni izgubili su svoj smisao i draž još na početku koronakrize, a što se do današnjeg doba i nije previše promijenilo. Ok, pustimo to na stranu, i spomenimo kako već za koji tjedan, početkom rujna u Münchenu počinje IAA Mobility 2025, sajam mobilnosti. Mjesto je to gdje se predstavljaju nove vizije mobilnosti, kao i nove tehnologije, a za koji je Cupra najavila svoju novost.

Riječ je o modelu Tindaya. Tindaya je vulkanska planina boje bakra na sunčanom kanarskom otoku Fuerteventura, usred Atlantskog oceana. Bakar je, naravno, boja koju Cupra prilično voli, i do sada smo je susretali već nekoliko puta na raznim modelima. Tindaya je samo još jedna potvrda kako Cupra modeli nazive dobivaju po mjestima u Španjolskoj. Iako za sada nemam nikakvih informacija, očekuje se kako je riječ o električnom modelu.

U samo sedam godina postojanja, Cupra je lansirala sedam modela i prodala preko 800.000 vozila diljem svijeta. Njezin portfelj uključuje Atecu, prvi automobil koji je ikada nosio CUPRA značku. Zatim je tu Leon, redizajniran i poboljšan kao samostalni Cupra model. Slijedi Formentor, prvi automobil koji je ekskluzivno razvio brend i najprodavanije vozilo tvrtke do sada. Model Born, prvo je 100% električno vozilo marke, a brat blizanac Volkswagenovog modela ID.3. Tu je i Tavascan, potpuno električni SUV coupe, odnosno Terramar - sportski SUV.