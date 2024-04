Polestar se hvali prototipom automobila čija se baterija puni za 10 minuta

Polestar je u svoju limuzinu Polestar 5, u suradnji s proizvođačem baterijskih sustava StoreDot, ugradio bateriju koja se od 10 do 80% kapaciteta može napuniti u rekordnom vremenu

Tehnologija Extreme Fast Charging (XFC), osmišljena u kompaniji StoreDot, prvi je put ugrađena u jedan automobil, pa mu omogućava rekordno kratko vrijeme punjenja. Taj automobil je prototip modela Polestar 5, a neke su pojedinosti tog projekta otkrivene ovoga tjedna.

Švedska marka u vlasništvu Volva prva je u svijetu tako prikazala baterijsko-električni automobil s navedenom tehnologijom. Ona omogućava baterijama prihvaćanje kontinuirane snage punjenja od 310 kW te vršne i veće od 370 kW, a to u prijevodu znači da se baterija od 10 do 80% kapaciteta može napuniti za samo 10 minuta. Do sada su takve brzine punjenja bile ostvarivane tek u laboratorijskim uvjetima.

Prototip Polestara 5 s ovom tehnologijom ima ugrađenu bateriju kapaciteta 77 kWh, a tehnologija omogućava nadogradnju i do 100 kWh. Brzim XFC punjenjem ona je u stanju dobiti dodatnih 320 kilometara dosega za takav automobil u 10 minuta, i to korištenjem postojećih 350-kilovatnih ili snažnijih istosmjernih (DC) punjača.

Iz Polestara ističu da bi se primjenom ove tehnologije značajno uštedjelo na vremenu punjenja, jer je vrijeme "jedan od najvećih luksuza u životu", ali bi se i značajno smanjio osjećaj "straha od nedostatka dometa", dobro poznat vlasnicima električnih vozila kao "range anxiety". Uz XFC zaustavljanje zbog punjenja baterija bilo bi usporedivo s punjenjem rezervoara fosilnim gorivima.

Ono što je također bitno kod ove tehnologije baterija, jest činjenica da se brzina punjenja ne mijenja tijekom procesa punjenja. Svejedno je kada vlasnik odluči napuniti bateriju, pri 10% ili 60% kapaciteta, ostvarit će jednaku brzinu punjenja. Tajna svega je u silicijskim anodama baterijskih članaka i dugotrajnim ćelijama razvijenima u StoreDotu.