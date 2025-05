Xiaomi YU7 luksuzni je, elegantni i brzi električni SUV dugog dosega

Xiaomi nastavlja sa širenjem na automobilskom tržištu predstavljanjem novog modela – YU7 njihov je prvi električni SUV, koji sprijeda donekle podsjeća (kao i dosadašnji modeli) na Porscheovog Taycana, a bočna linija mu je nalik onoj kod Ferrarija Purosangue. Bez obzira na to, YU7 zamišljen je kao cjenovno nešto pristupačniji model od spomenutih, koji ima cilj s trona skinuti Teslin Model Y.

Aerodinamičan i digitalan

Dizajniran je, kažu, "od nule", estetski se oslanja na postojeće Xiaomijeve modele, ali se razlikuje proporcijama i obiklom. Dug je tek milimetar manje od 5 metara, širok 1.996 te visok 1.600 mm, uz 3.000 milimetara međuosovinskog razmaka. Karoserija je aerodinamički optimizirana kako bi model bio elegantan, prostran i oku ugodan, pa se tako ističu detalji poput otvora za zrak neposredno iznad farova, elektrificirane kvake i dinamični stražnji kraj. Po automobilu je smješteno čak 10 kanala za protok zraka s 19 optimiziranih otvora, spojler, aktivna prednja maska i niz ostalih rješenja, koji su zaslužni za nizak otpor zraka (Cd je samo 0,245).

U kabini se ističe jednostavnost i digitalizacija, uz komotne prostore za sve putnike te materijale meke na dodir. Ekrani se nalaze kako u sredini prednje konzole (16,1"), tako i iza prednjih sjedala, pa svi putnici mogu uživati u multimediji, dok se pod vjetrobranom proteže Xiaomi HyperVision Panoramic Display, širok čak 1,1 metar, koji zamjenjuje instrumentni klaster i preuzima prikaz ključnih informacija. I stražnja sjedala mogu se spustiti do 135°, kako bi se putnici osjećali "kao u loungeu".

690 KS i 835 km dosega

Pod "haubom" nalazi se Xiaomi HyperEngine V6s Plus, elektromotor vršne snage 690 KS, koji modelu YU7 daje ubrzanje do 100 km/h za samo 3,23 sekunde te najvišu brzinu od 253 km/h. Zaustavljanje sa 100 km/h obavlja se u 33,9 metara, što je usporedivo sa sportskim automobilima više klase. Aktivni ovjes i pametna šasija omogućavaju udobnu i sportsku vožnju, agilnost i radijus okretanja od samo 5,7 metara, ali i promjenjivu udaljenost od tla – ona može iznositi do 222 mm uz maksimalni pomak od 75 mm.

Sve to napaja baterija od 96,3 kWh, nudeći već u osnovnoj izvedbi 835 kilometara vožnje (prema CLTC ciklusu). Bit će tu i izvedbe s pogonom na sve kotače, snažnije ali s manjim dosegom, Xiaomi YU7 Pro (96,3 kWh, 770 km) te Max (101,7 kWh, 760 km). Baterije koriste silicijevu 800V tehnologiju, a u idealnim se uvjetima od 10% do 80% pune za 12 minuta i pridodaju 620 km dosega u samo 15 minuta.

Xiaomi YU7 diči se i čvrstom šasijom nastalom kombiniranjem aluminija i čelika posebne recepture, ojačanom na ključnim dijelovima kako bi se sačuvala sigurnost putnika. Cijelo vozilo kontrolira napredna tehnološka platforma 4-u-1 (Four-in-One Domain Control Module), koja brine o vožnji, digitalnom kokpitu, telematici i središnjoj kontroli vozila. U srcu svega je 4-nm procesor Snapdragon 8 Gen 3 te računalo za napredni AI pogonjeno NVIDIA DRIVE AGX Thor sustavom na Blackwell arhitekturi. Zahvaljujući tome, lidaru, radaru, 11 kamera i 12 ultrazvučnih senzora, YU7 imat će napredne sustave aktivne pomoći vozaču i poluautonomne vožnje

Xiaomi YU7 lansiran je za početak u tri boje, titan srebrnoj, smaragdno zelenoj i lava narančastoj. Za sada nije objavljeno kad će stići u prodaju niti po kojoj cijeni, no očekuje se da će i cijenom "napasti" Model Y.