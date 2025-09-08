Rimac Technology na sajmu IAA Mobility predstavlja "solid-state" baterije i napredne e-osovine

Na sajmu u Münchenu predstavljen je najnoviji portfelj baterijskih i pogonskih sustava, koji uključuje baterijske ćelije s čvrstim elektrolitom, kao i napredne i-osovine i upravljačke jedinice električnih vozila

Rimac Technology je na sajmu IAA Mobility 2025, koji se ovoga tjedna održava u Münchenu, predstavio svoj najnoviji portfelj naprednih baterijskih i pogonskih sustava, uključujući najsuvremenija baterijska rješenja s čvrstim elektrolitom (solid-state), kao i evoluciju postojećih baterija i e-osovina. Time je Rimac Technology još jednom potvrdio svoj status Tier-1 dobavljača tehnoloških rješenja za automobilsku industriju, sposobnoga za proizvodnju desetka tisuća jedinica mjesečno.

Solid-state baterije

Nakon najava tijekom posljednjih 12 mjeseci o suradnjama s globalnim proizvođačima automobila poput BMW Grupe, CEER Motorsa i Porschea, Rimac Technology nastavlja s partnerstvima i inovacijama. U suradnji s tvrtkama ProLogium i Mitsubishi, razvili su naprednu baterijsku tehnologiju nove generacije koja se sastoji od tehnologije ćelija s čvrstim elektrolitom (solid-state) i inovativnog kućišta, što baterije čini lakšima, sigurnijima i energetski gušćima.

Tehnologija Evo, razvijena u suradnji s Kautexom, drugi je primjer visokoučinkovitih baterijskih sustava budućnosti koji kombinira provjerenu kemiju ćelija s inovativnim pakiranjem i rješenjima za upravljanje toplinom.

E-osovine i upravljačke jedinice

Posjetitelji sajma mogu vidjeti i ultra-kompaktne, potpuno integrirane e-osovine SINTEG 300 i 550 koje postižu dosad neviđene razine performansi, istovremeno postavljajući nove industrijske standarde za serijsku proizvodnju. Zbog svojih konfiguracija, idealne su za vozila kao što su sportski kompaktni automobili, kupei, limuzine i SUV-ovi. Predstavljen je i High Torque XXL, proizvodna verzija e-osovine Dual EM EDU, koja će 2026. u jednom od pogona Rimac Technologyja ući u proizvodnju za globalnog proizvođača automobila.

Rimac Technology u Münchenu je predstavio i svoj portfelj elektroničkih upravljačkih jedinica, a posebno se ističu jedinstveni visokoučinkoviti kontroleri domena koji omogućuju centraliziranu arhitekturu što proizvođačima vozila značajno pojednostavljuje složenost, smanjuje troškove i masu. "Ono što predstavljamo na IAA-u predstavlja spoj inovacije i spremnosti za proizvodnju. Ovo nisu samo konceptualne tehnologije, već su razvijene kao rješenja spremna za proizvodnju koja će pokretati stotine tisuća vozila u nadolazećim godinama", izjavio je Nurdin Pitarević, operativni direktor tvrtke Rimac Technology.