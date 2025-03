Kineski BYD prvi u svijetu kao dodatnu opremu uz automobile nudi – dronove

Najveći svjetski proizvođač električnih vozila, BYD, tvrtka je koja se diči masovnom proizvodnjom relativno jeftinih modela, ali i onih luksuznijih kojima konkurira zapadnim igračima kao što su Volkswagen ili Tesla. No, ne ustručavaju se s vremena na vrijeme iskoračiti iz okvira pa ponuditi nešto sasvim novo i neuobičajeno. Ovog puta iznenadili su tržište kao prva marka koja uz automobil kao dodatnu opremu nudi – dronove.

Prvi u svijetu

U suradnji s proizvođačem bespilotnih letjelica DJI predstavili su sustav Ling Yuan, za sada dostupan tek uz njihov robusni SUV Bao 8. Oni koji odaberu taj komad opreme dobit će poseban "hangar" za dron s pokretnim vratima, površine oko 0,3 m2, integriran u krov vozila, a u njemu će biti sakriven dron DJI Air 3S. Uz sve dolazi i mobilna aplikacija, ugrađeni punjač i sve potrebno za let drona.

Ideja iza svega jest da dron bude na raspolaganju tijekom vožnje. Dron je moguće lansirati pri brzinama do 25 km/h, kada sustav samostalno otvara pokrov svojeg spremišta i automatski pokreće letjelicu. Njezin primarni zadatak potom je pratiti vožnju SUV-a, što može činiti pri brzinama do 54 km/h, pa je snimati ugrađenom kamerom. Doseg drona s jednim punjenjem je oko dva kilometra, nakon čega se on mora – isto tako automatizirano – vratiti u spremište i priključiti na punjač. Baterija će mu se tamo od 20 do 80% kapaciteta napuniti za oko pola sata tijekom vožnje.

Kupcima modela Bao 8, kojima je potrebna zračna pratnja i snimanje njihovih vozačkih avantura, mogu ovaj komad dodatne opreme naručiti po cijeni od oko 2.000 eura. Sustav je osmišljen da bude kompatibilan s još BYD-jevih modela u budućnosti.