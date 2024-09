Mercedes se u Kini povlači iz partnerstva s BYD-om i nastavlja samostalno

BYD preuzima od Mercedesa potpuno vlasništvo nad markom Denza u Kini i transformira je iz zajedničkog pothvata u neovisnu automobilsku tvrtku. To je kraj sudjelovanja Mercedes-Benza u partnerstvu, ali i nastavak samostalnog uspješnog poslovanja na kineskom tržištu.

Shenzhen Denza New Energy Automobile Co., Ltd. osnovan je 2011. godine kao suradnja između BYD-a i Mercedes-Benza. Zajednički pothvat, s početnim registriranim kapitalom od približno 1 milijarde dolara, imao je za cilj stvoriti novu luksuznu marku električnih vozila.

Razočaravajuća prodaja Denze

Partnerstvo je započelo predstavljanjem konceptnog automobila na Pekinškom auto salonu 2012. godine, što je dovelo do proizvodnje prvog Denza modela 2014. godine. Ova inicijalna ponuda kombinirala je Mercedes B-klase platformu s BYD-ovim e6 pogonskim sklopom.

Izvorni Denza EV koji je koristio platformu Mercedes-Benza B-klase i pogonski sklop iz BYD-ovog e6 modela

Unatoč visokim očekivanjima, Denza se borila na konkurentnom kineskom tržištu. Marka je prošla kroz nekoliko iteracija, uključujući Denza 400 i Denza 500, prvenstveno se fokusirajući na poboljšanje dometa. Međutim, prodaja je ostala razočaravajuća, što je dovelo do prekida proizvodnje izvornog modela 2019. godine.

U pokušaju revitalizacije marke, Denza je 2019. godine predstavila Denza X, temeljenu na BYD Tang platformi. Ovaj model je imao vidljivije sudjelovanje Mercedes-Benza, s potpisom stila i distribucijom kroz Mercedes-Benzove salone. Unatoč ovim naporima, Denza X nije uspjela postići značajan tržišni uspjeh.

Prekretnica i uspjeh pod okriljem BYD-ija

Prekretnica je došla u prosincu 2021. kada je BYD povećao svoj udio u Denzi na 90% i smanjio Mercedes-Benza na ulogu manjinskog dioničara, time naznačivši kraj aktivnog sudjelovanja Mercedes-Benza u razvoju novih vozila za marku.

Pod pojačanom kontrolom BYD-a, Denza je doživjela preokret. Model Denza D9 MPV-a 2022. godine postigao je neočekivan uspjeh na kineskom tržištu, a zatim je marka proširila liniju s N7 crossoverom i N8 SUV-om u 2023. godini. Nedavno je proslavila isporuku svog 200.000-tog vozila, što svjedoči o njenom snažnom rastu od 2022. godine.

Denza D9

Denza je sada spremna za međunarodno širenje, s isporukama koje trebaju početi u Hong Kongu i planovima za ulazak na europsko tržište. Marka se također priprema za lansiranje nekoliko novih modela, uključujući Z9 GT karavan, Z9 sedan i N9 SUV, s ciljem uspostavljanja asortimana od 10 modela.

Mercedes-Benz i dalje aktivan u Kini

Mercedes-Benz i dalje ostaje vrlo aktivan na kineskom tržištu, ali kao samostalna marka. Tvrtka je nedavno najavila značajno ulaganje od približno 2 milijarde dolara za proširenje svoje linije proizvoda u zemlji.

U drugom kvartalu 2024. godine, Mercedes-Benz je prodao 172.600 vozila u Kini, što je smanjenje od 6% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Unatoč padu, Kina ostaje ključno tržište za Mercedes-Benz, čak trećina njegove globalne prodaje automobila u Q2 2024. U 2022. godini, Mercedes-Benz je prodao 615.356 jedinica u Kini, porast od 80,44% u usporedbi s prethodnom godinom.

Mercedes-Benz CLA BEV za kinesko tržište

Mercedes-Benz planira započeti proizvodnju tri nova modela u Kini od 2025. godine, uključujući ekskluzivni kineski model CLA s produženim međuosovinskim razmakom, SUV GLE s produženim međuosovinskim razmakom i novi luksuzni električni MPV. Tvrtka također uvodi svoj novi MB.OS operativni sustav s ovim novim lokalnim modelima.