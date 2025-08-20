Kome u Tesli nedostaje ručica žmigavaca, sada si je može naručiti

Pojednostavljivanje interijera kod novih Teslinih modela kao "žrtvu" je uzelo i ručicu za žmigavce te je zamijenilo nepraktičnim tipkama na upravljaču. Tu pogrešku možete ispraviti za samo 300 eura

Autonet.hr srijeda, 20. kolovoza 2025. u 11:31

Teslin Model 3 donio je potpuno "čist" interijer, u kojem nije bilo mjesta za obične ručice i fizičke tipke – pa se tako brzine mijenjaju dodirom po središnjem zaslonu, a žmigavci se uključuju tipkama na kolu upravljača. Nepraktično je to rješenje koje je rezultat digitalizacije i vrlo često je glavna zamjerka novim, inače po svemu vrlo dobrim, Teslinim automobilima. Shvatili su to i u Tesli, čini se, pa su u ponudu (za početak u Kini) uveli dodatnu opremu koja se može ugraditi naknadno – klasične ručice pokazivača smjera.

Mijenja se cijeli volan

"Prilagodite svoj Model 3 zamjenom tipki pokazivača smjera na volanu klasičnim ručicama", kažu iz Tesle na svojem kineskom webshopu, gdje za 2,499 juana (300 eura) nude nadogradnju na ručicu koju je imao vjerojatno svaki automobil proizveden otkako su žmigavci izmišljeni. Za navedenu se cijenu dobiva ručica, vidljiva na priloženim slikama, kao i usluga njezine ugradnje u ovlaštenom servisu.

Zanimljivo, u opisu usluge navodi se da se prilikom ugradnje mijenja cijeli volan i njegova oprema, a postojeći ostaje u vlasništvu Tesle kako bi se "kompenzirali troškovi novougrađenog volana".

Usluga je dostupna za primjerke Modela 3 koji nemaju tvornički ugrađene ručice pokazivača smjera, a proizvedeni su nakon 7. veljače 2025. Za vozila proizvedena prije navedenog datuma, usluga će biti dostupna naknadno. Kod kupovine, koja se može obaviti i putem Tesline aplikacije, potrebno je zakazati termin u servisu. Iz kompanije napominju da je za instalaciju nužno stručno znanje i iskustvo tehničara te korištenje specijaliziranih alata, odnosno da "uradi sam" ugradnja može oštetiti vozilo i dovesti do gubitka jamstva.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi