Kome u Tesli nedostaje ručica žmigavaca, sada si je može naručiti

Pojednostavljivanje interijera kod novih Teslinih modela kao "žrtvu" je uzelo i ručicu za žmigavce te je zamijenilo nepraktičnim tipkama na upravljaču. Tu pogrešku možete ispraviti za samo 300 eura

Teslin Model 3 donio je potpuno "čist" interijer, u kojem nije bilo mjesta za obične ručice i fizičke tipke – pa se tako brzine mijenjaju dodirom po središnjem zaslonu, a žmigavci se uključuju tipkama na kolu upravljača. Nepraktično je to rješenje koje je rezultat digitalizacije i vrlo često je glavna zamjerka novim, inače po svemu vrlo dobrim, Teslinim automobilima. Shvatili su to i u Tesli, čini se, pa su u ponudu (za početak u Kini) uveli dodatnu opremu koja se može ugraditi naknadno – klasične ručice pokazivača smjera.

Mijenja se cijeli volan

"Prilagodite svoj Model 3 zamjenom tipki pokazivača smjera na volanu klasičnim ručicama", kažu iz Tesle na svojem kineskom webshopu, gdje za 2,499 juana (300 eura) nude nadogradnju na ručicu koju je imao vjerojatno svaki automobil proizveden otkako su žmigavci izmišljeni. Za navedenu se cijenu dobiva ručica, vidljiva na priloženim slikama, kao i usluga njezine ugradnje u ovlaštenom servisu.

Zanimljivo, u opisu usluge navodi se da se prilikom ugradnje mijenja cijeli volan i njegova oprema, a postojeći ostaje u vlasništvu Tesle kako bi se "kompenzirali troškovi novougrađenog volana".

Usluga je dostupna za primjerke Modela 3 koji nemaju tvornički ugrađene ručice pokazivača smjera, a proizvedeni su nakon 7. veljače 2025. Za vozila proizvedena prije navedenog datuma, usluga će biti dostupna naknadno. Kod kupovine, koja se može obaviti i putem Tesline aplikacije, potrebno je zakazati termin u servisu. Iz kompanije napominju da je za instalaciju nužno stručno znanje i iskustvo tehničara te korištenje specijaliziranih alata, odnosno da "uradi sam" ugradnja može oštetiti vozilo i dovesti do gubitka jamstva.