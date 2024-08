Najveći sportaš ID serije, VW ID.3 GTX Performance, je u prodaji

Volkswagen ovoga tjedna službeno započinje s prodajom atraktivnog sportskog modela iz serije ID.3 – GTX Performance. Najsnažniji predstavnik te linije električnih kompaktnih automobila donosi pogonski sustav snage 326 KS, najsnažniji u ponudi Volkswagena uopće. Prijenos snage odvija se putem stražnjih kotača, da bi sportski ugođaj bio potpun, a i baterija kapaciteta 79 kWh je smještena nisko u podnici i u strogom središtu vozila. Tako se dobivaju nisko težište i optimalno opterećenje osovina za savršeni "balans" u vožnji i voznu dinamiku koja, kako kažu iz Volkswagena "jamči mnogo zabave".

ID.3 GTX Performance zamišljen je kao duhovni nasljednik modela Golf GTI Clubsport, no umjesto turbo benzinskog motora donosi električni pogon i vlastiti karakter, no oba pokazuju iznimnu lakoću ubrzanja – kaže tako Kai Grünitz, član Uprave Volkswagena zadužen za razvoj. Elektromotor uz 326 KS postiže i 545 Nm okretnog momenta, čime nadmašuje V6 motore tog proizvođača. Uz tu će snagu na raspolaganju ID.3 GTX Performance ubrzati od 0 do 100 km/h za 5,7 sekundi, a najviša brzina bit će ograničena na 200 km/h (najviše u ID liniji).

Punjenje baterije može se odvijati snagom do 185 kW na istosmjernom (DC) punjaču, pa se ona od 10 do 80% kapaciteta puni za 26 minuta te nudi doseg (WLTP) od 601 km. MacPherson sportski ovjes, progresivni upravljač, modificirana adaptivna kontrola šasije (Sport DCC) i aktivna dinamika svojim naprednim algoritmima omogućavaju precizno upravljanje i držanje ceste u svim uvjetima.

Dizajnerski se ovaj model ističe drugačijom maskom i odvojenim usisima zraka sprijeda, kotačima Skagen GTX od 20" i posebnim detaljima u unutrašnjosti. Infotainmentom se upravlja putem 12,9-inčnog zaslona ili pak glasovnim asistentom uz podršku za ChatGPT, dok zvuk može dolaziti i iz opcionalnih zvučnika marke Harman Kardon.

Sve to kupce će koštati najmanje 52.295 eura, uključujući PDV, na njemačkom tržištu. No, ta cijena vrijedi samo u slučaju da ste prilikom kupovine novog automobila svoje staro vozilo dali u reciklažu te time ostvarili pravo na bonus od 3.570 eura. Dakle – ID.3 GTX Performance zapravo u Njemačkoj košta 55.865 eura.