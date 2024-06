Osvanule prve slike Fiata Grande Panda

Ranije ove godine iz Fiata su u javnost prvi put izišli s konceptom nove, proširene serije modernih elektrificiranih i električnih vozila, zasnovanih na dizajnu i naslijeđu legendarne Pande. Jedan od njih sada je dobio i finalni oblik te smo doznali prve informacije o njegovom karakteru, namjeni i tehnologijama.

Otkrivene su prve slike modela Fiat Grande Panda, prvog u nizu modela spomenute linije. Nakon njega, kompanija će svake godine, do 2027., predstavljati po jednu pridošlicu u obitelj nasljednika Pande. Grande Panda je SUV iz B-segmenta, dug 3,99 metara, s čistim linijama, jednostavnim modernim dizajnom i mjestom za pet ljudi u kabini. Izvana je izrađen kao robustan i čvrst model, prepoznatljivih linija te izraženih detalja.

Svjetlosni potpis sastoji se od više elemenata "pikseliziranih" prednjih svjetala, gdje su dnevna svjetla uklopljena u žmigavce, pa je tako cijela konstrukcija pojednostavljena. Oblik kabine "kockast" je pa pruža mnogo prostora za putnike, a vozilo je postavljeno na velike kotače od 17" koje orkužuju široki otvori, kako bi se naglasila svestranost modela.

Osim prvih slika i nekoliko navedenih podataka, o novoj Grande Pandi za sada nije poznato ništa više – iz Fiata nas ostavljaju na čekanju do daljnjega. Objavili su tek da je model zasnovan na multienergetskoj platformi grupacije, da će biti u ponudi kao potpuno električni ili pak s hibridnim pogonom te da će biti namijenjen tržištima od Europe, preko Bliskog Istoka do Afrike. Kad će se to dogoditi i po kojoj cijeni, ne zna se.