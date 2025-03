Tesla Model Y i u ostalim verzijama s početnom cijenom od 44.990 eura

Ulazni model je Rear-Wheel Drive s dosegom do 500 kilometara i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 5,9 sekundi

Krajem siječnja izvijestili smo kako je Tesla u prodaju na domaćem nam tržištu pustila novu generaciju popularnog Model Y. Tada, na početku prodaje raspoloživ je bio samo uz ograničenu seriju - Launch Series - koja se bazira na Long Range All-Wheel Drive verziji, s dosegom od 568 km. Sada je ta ponuda proširena i na ostale verzije.

Tesla Model Y

Sukladno tome, sada je ulazna verzija za Model Y Rear-Wheel Drive. Ovaj model ima, uz potrošnju od 13,9 kWh/100 km, deklarirani doseg do 500 kilometara. Sposoban je ubrzati od 0 do 100 km/h za 5,9 sekundi. Model je to koji starta s cijenom od 44.990 eura. Nakon njega tu je i Long Range Rear-Wheel Drive. Ovaj model koji košta 49.990 eura navodno može prevaliti i do 622 kilometra s jednim punjenjem baterije, ali i postići najveću brzinu od 201 km/h. Treća raspoloživa verzija je Long Range All-Wheel Drive. Riječ je o modelu s dosegom do 568 km te ubrzanjem od 0 do 100 km/h u respektabilnih 4,8 sekundi. Za ovaj model potrebno je izdvojiti 52.990 eura.

Sva nova vozila Model Y imaju prednje i stražnje svjetlosne trake, akustična stakla, 8-inčni stražnji dodirni zaslon, opciju otvaranja prtljažnika bez upotrebe ruku, prilagodljivu ambijentalnu rasvjetu i dodatnu prednju kameru. Prednja sjedala nude veću udobnost te dolaze uz ventilaciju. I prednja i stražnja sjedala su grijana, te imaju integrirane komande za klimatizaciju.