Tesla obnovljeni Model Y za sada u Hrvatskoj nudi samo u Launch Series izdanju

Prvi primjerci ove posebne serije koja se bazira na Long Range AWD izdanju stižu tijekom ožujka i to po cijeni od 60.990 eura

Teslini modeli zadnje vrijeme sve se više spominju, a razloga je više, no to nije nešto čime se danas bavimo. Današnja tema je obnovljeno izdanje, a čije isporuke ubrzo kreću i na našem tržištu. Podsjetimo se kako su prve isporuke Modela Y krenule prije pet godina, a danas je riječ o najtraženijem modelu, proizvedenom u više od 3,5 milijuna primjeraka, a koji stiže uz brojne promjene. Ustvari, slobodno možemo ustvrditi kako je riječ o novoj generaciji, kao što je to prije nešto više od godinu dana bilo i s Modelom 3. Novi Model Y ima puno novih tehničkih značajki uz još bolju povezivost i sigurnost, a ima u potpunosti redizajniranu unutrašnjost i vanjštinu.

Tesla Model Y

Protekle jeseni izvijestili smo kako je Tesla proširila ponudu za Model Y i na verziju sa sedam sjedala, a sada donosi još noviteta. Uzimajući u obzir povratne informacije vlasnika, Teslin inženjerski i dizajnerski tim razvili su novi Model Y koji je značajno poboljšan. Iz Tesle spominju kako je bolji u pogledu elegancije, premium osjećaja i ergonomije u svim segmentima. Dizajniran je s naglaskom na udobnost pri vožnji, dok su istovremeno zadržane agilnost i povezivost po kojima je Tesla poznata. Neprekidnim uvođenjem poboljšanja u konačnici je nastao novi proizvod, nadograđeno vozilo Model 3, s novim postavkama i značajkama šasije koje pružaju visoku razinu udobnosti svim putnicima, bez negativnog utjecaja na razinu upravljivosti.

Potpuno nova vanjština

Novi Model Y donosi i novi izgled eksterijera koja pruža učinkovitost u pogledu aerodinamičnosti, jamči stabilnosti pri velikim brzinama, ali i sigurnost u slučaju sudara. Različite nego na vozilu Model 3, prednja i stražnja svjetlosna traka podsjećaju na one s modela Cybertruck i Cybercab. Prednja svjetlosna traka ima nov prepoznatljiv izgled i uklapa se s prilagodljivim prednjim svjetlima. Stražnja svjetlosna traka proteže se po širini čitavog vozila i nije samo jedna od najvećih svjetlosnih traka u industriji, već je i prvo rasvjetno tijelo na svijetu koje pruža neizravni, izvana reflektirani sustav osvjetljenja koji projicira svjetlost straga na posebno prilagođen ukrasni dio.

Tesla Model Y

Promjene na eksterijeru dovele su do smanjenja ukupnog otpora, a u kombinaciji s novim kotačima poboljšana je aerodinamičnost, a gume imaju manji otpor, što omogućuje veći doseg. Model Y je već i ranije bio najučinkovitiji SUV u svojoj klasi. Pažljivom preradom svakog podsustava koji troši energiju, Tesla je osigurala značajna poboljšanja u pogledu energetske učinkovitosti. Sada je dostupna nova prednja kamera koja se nalazi u prednjoj maski. Vozačima pruža prošireni prikaz okoline na središnjem zaslonu, a opremljena je sustavom za pranje i ima ugrađen sustav grijanja pa ne dolazi do zamagljivanja i odmrzavanja pri niskim temperaturama.

Već kvaliteta korištenih materijala

Iznimno elegantna unutrašnjost i ambijent u putničkom prostoru bili su u ključni elementi na koje se tvrtka fokusirala. Putnički prostor izrađen je od izdržljivih materijala premium kvalitete, uključujući aluminij i tekstil, dok je prilagodljiva ambijentalna rasvjeta dinamički integrirana kako za dan tako i za noć. Uz to, novi proizvodni procesi pružaju višu razinu kvalitete izrade.

Tesla Model Y

Uvođenjem akustičnog stakla na svim površinama, u kombinaciji s novim materijalima koji prigušuju buku, novi Model Y omogućuje tišu vožnju. Buka s ceste smanjena je za 22%, buka udarca za 20%, a buka vjetra za 20%. Novo staklo niske razine emisivnosti također reflektira 26% više solarne energije, potpomažući tako održavanju savršene temperature putem tišeg i učinkovitijeg sustava klimatizacije.

Veća sjedala, a prednja i uz hlađenje

Dva su prednja sjedala redizajnirana kako bi se postigla veća udobnost i sada pored grijanja imaju i ventilaciju. Sjedala u drugom redu također pružaju veću udobnost i praktičnost zahvaljujući lakše dostupnim kopčama, duljim jastucima sjedala, dubljim naslonima, sustavu za namještanje naslona sjedala i funkciji preklapanja sjedala u potpuno ravni položaj. I sjedala u drugom redu su grijana.

Tesla Model Y

Nova središnja konzola sada je opremljena kliznim vratima s preciznim i glatkim pomicanjem, a obložena je pravim aluminijem te sadrži držač čaša i dodatni pretinac za odlaganje. Dodatni aluminijski elementi krase kolo upravljača, obloge vrata i ploče s instrumentima. Vjeran izvornom iskustvu pri vožnji bez suvišnih dodataka, novi Model Y ima dodirne prekidače i fizičke gumbe. Ergonomija i upotrebljivost poboljšani su zahvaljujući prilagodljivim prekidačima na kolu upravljača za brzi pristup često rabljenim funkcijama vozila. Nova, precizno projektirana ručica pokazivača smjera jamči upravljanje tijekom vožnje bez puno napora.

Ekran i za putnike straga

Putnici u drugom redu sjedala sada mogu uživati u vlastitom 8-inčnom dodirnom zaslonu s integriranim komandama za sustav klimatizacije i opcijama za zabavu, uključujući igranje igara, streaming zvuka i videozapisa. Brzo punjenje prijenosnih računala i ostalih prijenosnih uređaja praktično je, s jednim prednjim i dva stražnja USB-C priključka za punjenje snage do 65 W.

Tesla Model Y

Audiosustav je redizajniran je kako bi pružio još bolje iskustvo slušanja glazbe. Neki zvučnici su nevidljivi zahvaljujući akustički prozirnom tekstilnom materijalu koji je razvijen unutar tvrtke, a dodatno naglašava elegantnu estetiku unutrašnjosti i poboljšava performanse zvuka. Sound sistem sada ima i dva zvučnika više. Poboljšani su i mikrofoni kako bi bila bolja kvaliteta zvuka tijekom poziva.

Tesla Model Y

Povezivost je podignuta na višu razinu s novom generacijom hardvera, čime se postižu značajno bolje performanse mobilnih podataka:. Tako je brzina preuzimanja podataka 50% veća, a domet je povećan za 30%. Wi-Fi povezivost također je značajno poboljšana. Naime, brzine preuzimanja podataka veće su za do 300%, što omogućuje jednostavniji streaming videozapisa i brža ažuriranja softvera, a domet je povećan za do 200%, što jamči stabilnu vezu na područjima kao što su garaže i prilazi. Performanse i pouzdanost telefonskog ključa deset su puta bolje zahvaljujući dodatnom ultra široko pojasnom sustavu i drugim poboljšanjima, između ostalog i funkcijom automatskog otvaranja prtljažnika kad je vozilo upareno s aplikacijom Tesla. Kao i kod svih Teslinih vozila, ova hardverska poboljšanja u budućnosti će omogućiti besplatno preuzimanje dodatnih značajki putem bežičnih ažuriranja softvera, što će za vlasnike biti besplatno.

Sada dostupan u ograničenoj seriji

Novi Model Y sada je dostupan za narudžbu u Hrvatskoj. Počinje s ograničenom serijom - Launch Series - koja se bazira na Long Range All-Wheel Drive verziji, s dosegom od 568 km, ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 4,3 s, maksimalnom brzinom od 201 km/h i posebnim dodatnim značajkama putem dodatne opreme ovisno o izvedbi. Isporuke započinju tijekom ožujka, a kasnije se očekuju i dodatne izvedbe novog Model Y. Kao i do sada, novi model će se proizvoditi u Tesla Gigafactory tvornicama na tri kontinenta. Za europske kupce riječ je o tvornici Gigafactory Berlin-Brandenburg u kojoj se Model Y proizvodi od 2022. godine.