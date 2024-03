Objavljen popis "najzelenijih" novih automobila u SAD-u, Prius na vrhu

Američko vijeće za energetski efikasnu ekonomiju (American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE) objavilo je svoju tradicionalnu godišnju listu "najzelenijih" novih modela automobila, lansiranih na tržište SAD-a. Njihove top liste pokazuju koji su to modeli najbolji za zdravlje ljudi i okoliš, a pri analizi se koriste parametri poput utjecaja na zagađenje zraka tijekom proizvodnje, korištenja i zbrinjavanja, korištenje energije i goriva tijekom proizvodnje i životnog vijeka te u konačnici lokalnih emisija ("iz auspuha").

Od struje do benzina

ACEEE je za potrebe istraživanja ispitao više od 1.200 novih modela automobila, s oznakom godine modela 2024., što je uključivalo benzince, dizelaše, električne i hibridne modele. Nakon analize svakom je modelu dodijeljena "zelena ocjena", gdje veći broj označava i bolju ekološku prihvatljivost. Analitičari su dobivene ukupne rezultate prezentirali kroz tri top liste – listu 12 "najzelenijih" modela, 14 "zelenijih izbora" koja isključuje obične električne modele (za kupce koji nemaju pristup EV infrastrukturi), a objavili su i 12 "najgorih" po ekološkim parametrima.

Zanimljivo, na samom vrhu ljestvice najboljih automobila po tim parametrima našao se Toyotin novi Prius, s često osporavanim hibridnim pogonom. Ocijenjen je zelenom ocjenom 71, koju je zaradio aerodinamičnim oblikom, ugrađenim tehnologijama i masom. Općenito Prius dobro prolazi na ovom ocjenjivanju, pa je pobjeđivao i 2020. i 2022. godine, ali je pod sve većim pritiskom potpuno električnih modela (oni su zauzeli 6 od top 10 mjesta ljestvice).

Ponosno najgori

Očekivano, najgorima su proglašeni modeli iz kategorije kamioneta, SUV-a i sportskih coupea, iracionalni "gutači goriva". No, među ekološki nepoželjnima se našao i jedan električni model – GMC-jev električni Hummer, kao primjer automobila koji pokazuje da nije samo vrsta pogona čimbenik za ekološki utjecaj, već su to i masa, veličina i efikasnost vozila. U nastavku pogledajte ljestvice najboljih i najgorih prema istraživanju ACEEE-a.

Najzelenji modeli

ACEEE

Zeleniji izbor

ACEEE

Najgori modeli