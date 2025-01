Mazda6 sada stiže u potpuno električnom izdanju, može se birati između dvije verzije

Poznati japanski proizvođač do sada i nije pridavao previše pažnje električnim modelima, iako ne znači da ih i nema u ponudi

Mazda je na Sajmu automobila u Bruxellesu premijerno predstavila potpuno novu Mazdu6e. Ovaj hatchback s petero vrata pripremljen je u dvije opcije pogonskog sklopa, a čime izlazi u susret različitim preferencijama vozača.

Mazda6e predstavlja sljedeću evoluciju Mazdinog dizajnerskog pristupa, 'Kodo: Duša pokreta'. Glatke, fluidne linije i hrabri elementi daju automobilu snažan, ali profinjen izgled. Niski krov i silueta coupea s kratkim stražnjim dijelom upotpunjuju sportski izgled, a pri tom zadržavaju funkcionalnost hatchbacka s 5 vrata. Posebni detalji uključuju inventivan svjetlosni potpis, vrata bez okvira i integrirane ručke, koje upotpunjuju moderan izgled. Straga, prepoznatljiv dizajn svjetala s četiri cilindra i električni spojler dodaju dozu dinamike.

Mazda6e

Unutrašnjost Mazda6e inspirirana je japanskim konceptom 'ma', a koji naglašava jednostavnost i otvoren prostor. Putnici sprijeda i straga imaju na raspolaganju solidnu količinu prostora za noge, a panoramski krov unosi prirodno svjetlo. Premium materijali stvaraju mirnu, fokusiranu atmosferu, dok istovremeno 'lebdeća' središnja konzola i instrument ploča pojačavaju osjećaj lakoće.

Mazda je za električnu 'šesticu' pripremila dvije razine opreme. Takumi razina uključuje umjetne kožne interijere u toploj bež ili crnoj boji, dok Takumi Plus nudi nappa kožu u boji konjaka i brušenu kožu te dodaje električno sjenilo za krov.

50-inčni Head-Up Display

Pametan kokpit maksimalno je usmjeren na vozača sa svojim prilagodljivim 14,6-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir, 10,2-inčnom digitalnom instrumentnom pločom te 50-inčnim zaslonom proširene stvarnosti (Head-Up Display). On projicira ključne informacije, poput navigacije i brzine izravno u vozačevo vidno polje. Napredne glasovne naredbe i kontrole pokretima pojednostavljuju interakciju s funkcijama kao što su klima, navigacija i multimedijski sustavi. Putnici mogu uživati u visokokvalitetnom zvuku koji se projicira kroz SonyPRO® sustav s 14 zvučnika.

Mazda6e

Sigurnost je prioritet u Mazdi6e. Tu je devet zračnih jastuka koji štiti putnike, a Mazdin sustav napredne pomoći u vožnji s automatskim kočenjem u nuždi, upozorenjem o napuštanju trake, prepoznavanjem prometnih znakova i mnogim drugim funkcijama pomaže vozačima izbjeći potencijalne opasnosti. Pripremljen je novi sustav nadzora putnika, a koji koristi unutarnju kameru za detektiranje djece na stražnjim sjedalima i projicira njihov prikaz na središnjem zaslonu. Prilikom napuštanja vozila, zvučno upozorenje osigurava da mala djeca ne ostanu slučajno sama u automobilu bez nadzora.

Dvije baterije, veća osigurava preko 500 km dometa

Osnovna verzija modela Mazda6e opremljena je baterijom kapaciteta 68,8 kWh, a koja osigurava doseg do 479 km. Uz DC punjenje od 200 kW, baterija se puni od 10% do 80% za 22 minute, a isto tako se može dobiti 235 km dosega za 15 minuta punjenja. Električni motor generira 190 kW odnosno 258 KS.

Za one koji ipak preferiraju vožnju na duge relacije bez prekida, tu je verzija s baterijom od 80 kWh. Riječ je o modelu Mazda6e Long Range koja omogućuje doseg do 552 km. Njen je elektromotor nešto slabiji te osigurava snagu od 180 kW odnosno 245 KS. Obje konfiguracije osiguravaju 320 Nm okretnog momenta, a što omogućuje vrlo glatko ubrzanje i responzivne performanse pogona na stražnje kotače. Tu je iznimno solidno ubrzanjem s mjesta do brzine od 100 km/h za manje od 8 sekundi te maksimalna brzinom od 175 km/h. Potpuno nova Mazda6e stiže u europske prodajne salone tijekom ljeta 2025. godine.