Nakon osobnih automobila, očekujemo veći priljev i dostavnih vozila iz Kine

Zadnje dvije godine svakih nekoliko mjeseci izvještavam o novim modelima na domaćem tržištu, a koji nam pristižu iz Kine. Uglavnom je bila riječ o osobnim automobilima, a sada se sve veći naglasak stavlja i na dostavne varijante. Iako Maxus nije prvi brend koji je stigao na hrvatsko tržište, svakako je onaj od kojeg se mnogo očekuje. To su mi potvrdili i prije nekoliko dana kad je domaćim novinarima predstavljen novi brend - Maxus. Riječ je o relativno mladom brendu koji je nastao tijekom 2011. godine, a nakon što je SAIC kupio LDV Group koji je od 1997. godine djelovao u Velikoj Britaniji.

Ivan Cvetković

Iako je Maxus relativno nepoznata marka u Europi, vjeruje se kako je na putu prema uspjehu u mnogim dijelovima svijeta. Tome u prilog svakako ide činjenica kako je dio kineske grupacije SAIC Motor. Riječ je o sedmom najvećem proizvođaču automobila na svijetu. Veličinu SAIC Motora pokazuje činjenica kako je to prva automobilska tvrtka u Kini čija je godišnja prodaja premašila 7 milijuna jedinica. Pored činjenice kako SAIC Motor ima nekoliko vlastitih brendova, kao licencirani proizvođač za Volkswagen AG, godišnje proizvodi oko 3 milijuna Volkswagen vozila za kinesko tržište.

Fokus na elektromobilnosti

Uspjeh marke Maxus vidljiv je na nekim tržištima. Maxus je već najprodavanija kineska automobilska marka u zemljama poput Australije i Novog Zelanda. Također, uspješno posluje u jugoistočnoj Aziji, na Bliskom istoku i u nekim europskim zemljama poput Njemačke, Austrije odnosno Velike Britanije… Iako se proizvode razne opcije, domaći uvoznik, a riječ je o Grand Automotiv Adriaticu, koji je već na našem (ali i okolnim) tržištima zadužen za MG, na početku se odlučio isključivo za električne modele. Potez i nije toliko neočekivan, bez obzira na to što je riječ o modelima za koje je potrebno izdvojiti nešto više novaca. S obzirom na to da mnoge tvrtke počinju užurbanu pripremu prebacivanja voznih parkova na modele s malom ili nikakvom emisijom ispušnih plinova, prodaja EV dostavnjaka će značajno rast u narednom periodu.

Ivan Cvetković

Sukladno tome svemu, na početku su pripremljena tri modela, tri veličine, a koji zadovoljavaju potrebe vrlo širokog kruga kupaca, iako globalna Maxus ponuda trenutno broji 22 modela. Tako ponuda marke Maxus u Hrvatskoj počinje modelima eDeliver 3, eDeliver 5 i eDeliver 9. Kako se može i iz samih imena zaključiti, riječ je o baterijsko-električnim vozilima za regionalni i gradski distribucijski transport.

Suradnje od kojih se mnogo očekuje

U Njemačkoj, Maxus surađuje s IKEA-om i Hertz-om. U Velikoj Britaniji, Irskoj, Norveškoj i Australiji, nacionalni poštanski operateri koriste vozila Maxus za ekološko prihvatljivu dostavu pošte. Grad London i velike kurirske tvrtke poput FedEx-a i Fastway-a također se oslanjaju na Maxus dostavna vozila. Stoga s opravdanjem domaći uvoznik očekuje kako će Maxus prihvatiti i kurirske službe koje djeluju na području Hrvatske. Početni potencijal naravno je najviše na njima, ali i komunalnim tvrtkama za otpad i usluge.

Ponudu tako otvara najkompaktnije vozilo, Maxus eDeliver 3. Model je to koji bi trebao zadovoljiti potrebe brojnih dnevnih dostava u prometnim urbanim okruženjima. Arhitektura platforme pruža veću mogućnost proširenja ponude modela, te se niz različitih proizvoda može izvesti iz iste platforme. Cijena mu je 31.900 eura + PDV.

Tehnički podaci za Maxus eDeliver 3

eD3 Osnovni parametri 50 kWh Dimenzije vozila DxŠxV (mm) 4555x1848x1840 Međuosovinski razmak (mm) 2910 Kapacitet baterije (kWh) 50 Maksimalna snaga/maksimalni okretni moment (kW/Nm) 118/225 WLTP kombinirano (km) 225 WLTP grad (km) 320 Nosivost (kg) 1045 Vrijeme punjenja AC 5%-100% (h) 5,6 Vrijeme punjenja DC 20%-80% (min) 45 Obujam teretnog prostora (m³) 4,8 Širina kliznih vrata (mm) 710 Maksimalna brzina (km/h) 120

Maxus eDeliver 5

Nešto veći Maxus eDeliver 5 ima mogućnost postizanja maksimalne brzine od 120 km/h te kapacitet nosivosti od 1200 kg. Time ovo komercijalno električno vozilo pokazuje kako je dizajnirano da bi unaprijedilo logističke operacije. eDeliver 5 nudi doseg (gradski) do 480 km, te time osiguravajući pokrivenost svojih dnevnih rute bez stresa od čestog punjenja. Dok model Maxus eDeliver 3 nudi teretni prostor od 4,8 m3, kod Maxus eDeliver 5 modela on ide do 6,6 m3. Standardne značajke modela eDeliver 5 uključuju 7-inčnu instrument ploču, 12,3-inčni dodirni zaslon infotainmenta, bežičnu povezivost s Apple CarPlay-em i Android Autom te 360° sustavom praćenja vožnje. Cijena mu je 39.900 eura + PDV.

Tehnički podaci za Maxus eDeliver 5

eD5 Osnovni parametri 64 kWh Dimenzije vozila DxŠxV (mm) 4800x1874x1960 Međuosovinski razmak (mm) 3100 Kapacitet baterije (kWh) 64 Maksimalna snaga/maksimalni okretni moment (kW/Nm) 120/240 WLTP kombinirano (km) 335 WLTP grad (km) 485 Nosivost (kg) 1200 Vrijeme punjenja AC 5%-100% (h) 7,5 Vrijeme punjenja DC 20%-80% (min) 42 Obujam teretnog prostora (m³) 6,6 Širina kliznih vrata (mm) - Maksimalna brzina (km/h) 120

Maxus eDeliver 9

Ovdje je riječ o vrhu ponude električne mobilnosti i logistike. eDeliver 9 nudi brže punjenje, a tehnologijom održavanja temperature produžuje životni vijek baterije i povećava doseg vozila. Može se birati između dvije veličine baterije (77 kWh i 88 kWh) te mogućnosti punjenja. Ovaj veliki električni dostavnjak može prema WLTP standardu ostvariti gradski doseg od 352 km te se u manje od sat vremene napuniti do 80%. Vozač ima na odabir tri načina vožnje, dok je teretni prostor optimiziran za učinkovitost i praktičnost. Ovisno o izvedbi, moguć je obujam teretnog prostora od 9,7 do 12,3 m3. Cijena mu ide od 53.900 eura + PDV.

Tehnički podaci za Maxus eDeliver 9

eD9 Osnovni parametri 77 kWh 88 kWh Dimenzije vozila DxŠxV (mm) 5546x2062x2515 5940x2062x2515 Međuosovinski razmak (mm) 3366 3760 Kapacitet baterije (kWh) 77 88 Maksimalna snaga/maksimalni okretni moment (kW/Nm) 150/330 150/330 WLTP kombinirano (km) 270 305 WLTP grad (km) 320 405 Nosivost (kg) 1040 850 Vrijeme punjenja AC 5%-100% (h) 8,5 9,3 Vrijeme punjenja DC 20%-80% (min) 51 51 Obujam teretnog prostora (m³) 9,7 12,3 Širina kliznih vrata (mm) 1269 1269 Maksimalna brzina (km/h) 100 100

Maxus dostavna vozila dolaze s petogodišnjim jamstvom ili do 100.000 kilometara. Pored toga tu je i osmogodišnje jamstvo ili 200.000 kilometara na visokonaponsku bateriju. Za sada je navedena vozila moguće kupiti samo u Zagrebu, na Jankomiru gdje se nude i MG Motor vozila. U narednom periodu mreža prodajno-servisnih centara će se širiti, a vjerojatno kroz postojeće MG dilere.